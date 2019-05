CERNUSCO LOMBARDONE – Telefono azzurro chiama e Cernusco risponde mettendo in mostra il suo volto migliore. Sono stati ben 663 gli euro raccolti durante la manifestazione Fiori d’azzurro 2019, manifestazione promossa a livello nazionale in 1700 piazze d’Italia. La due giorni, promossa il 13 e il 14 aprile, ha visto protagonisti anche i rappresentanti della consulta Giovani del Comune di Cernusco Lombardone. Il punto vendita è stato allestito in uno spazio messo a disposizione da Esselunga all’interno del punto vendita di via Spluga. In una sola giornata, i ragazzi, supportati dai componenti delle Consulte Cultura-Sport-Tempo Libero e Istruzione, hanno esaurito tutte le piantine disponibili raccogliendo 663 euro subito versati sul conto corrente di Telefono Azzurro.

La lettera giunta in Comune a Cernusco

L’associazione presieduta dal professor Ernesto Caffo ha voluto ringraziare tutti i volontari per la collaborazione fornita. “L’energia con la quale ci affiancate in questo impegno quotidiano di difesa dei diritti dell’infanzia ha permesso di mantenere desta l’attenzione sul gravissimo problema dell’abuso all’infanzia e adolescenza nel nostro Paese – ha scritto nella lettera inviata anche in Comune a Cernusco – . Un sostegno, il vostro, fondamentale e determinante che ci ha permesso di entrare in contatto con tanta gente, sensibilizzandola e coinvolgendola. La vostra sensibilità, impegno ed entusiasmo sono ciò che permette a Telefono Azzurro di tenere sempre accesa la speranza in migliaia di bambini ed adolescenti che si trovano a fronteggiare piccole e grandi difficoltà, facendo sì che non si sentano mai più soli, abbandonati ed inascoltati, trovando in Telefono Azzurro l’ascolto vero, aiuto ed intervento, sempre, h/24, 365 giorni l’anno”.