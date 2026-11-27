A vent’anni dalla morte della giornalista, un incontro dedicato alla corrispondenza raccolta nel libro “La forza della passione – Lettere a Monsignor Fisichella”

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro, ha visto sul palco anche Monica Maggioni

CERNUSCO LOMBARDONE – Due personalità molto diverse, per formazione e convinzioni, unite da un dialogo profondo nato quasi per caso e proseguito attraverso incontri, telefonate e lettere. È la storia del rapporto tra Oriana Fallaci e monsignor Rino Fisichella, raccontata venerdì sera al Cine-Teatro San Luigi di Cernusco Lombardone davanti a 260 persone.

L’occasione è stata l’incontro “La passione è una luce”, promosso dalla Fondazione Costruiamo il Futuro a vent’anni dalla morte della giornalista toscana, per ripercorrere i contenuti del volume “La forza della passione – Lettere a Monsignor Fisichella”, pubblicato da Piemme e che raccoglie la corrispondenza inedita tra i due.

Protagonista della serata è stato proprio monsignor Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e uno dei due interlocutori di quello scambio epistolare. Accanto a lui, sul palco, la giornalista Monica Maggioni, che ha contribuito ad approfondire i temi affrontati nel libro. L’incontro, gratuito, è stato introdotto da Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro, e moderato da Ubaldo Casotto, direttore scientifico della Fondazione. I saluti iniziali sono stati affidati al sindaco Gennaro Toto e a don Stefano Rocca, guida della parrocchia San Giovanni Battista.

Nel corso dei novanta minuti di confronto sono emersi alcuni dei grandi interrogativi che attraversano le lettere: la fede e il dubbio, la solitudine e la bontà, il senso dell’esistenza, il confronto tra culture e il destino dell’uomo. Un dialogo che ha permesso di restituire un ritratto meno conosciuto della scrittrice, andando oltre l’immagine pubblica di una delle firme più celebri del giornalismo italiano.

Tutto ebbe inizio da un’intervista rilasciata da Fisichella nel 2005 al Corriere della Sera, nella quale gli era stato chiesto un parere sulle considerazioni espresse da Fallaci su Papa Benedetto XVI. Quelle parole suscitarono nella giornalista il desiderio di incontrare il vescovo, allora rettore dell’Università Lateranense. Da lì prese forma una relazione inattesa, fondata sulla curiosità intellettuale e sulla disponibilità al confronto. “Se si pensa davvero, ci si incontra”, aveva sintetizzato Fisichella in quell’intervista.

Nel libro, il monsignore ricorda Fallaci come una donna “affamata e assetata di conoscenza”, brillante e intelligente, capace di parlare al cuore dei suoi lettori. Ma soprattutto libera: una libertà che, secondo Fisichella, aveva caratterizzato tanto la sua vita pubblica quanto quella interiore, pur nella difficoltà di abbandonarsi a una verità più alta e profonda.

Tra le pagine della corrispondenza emerge anche una riflessione della stessa Fallaci sul significato della passione, maturata negli ultimi mesi della sua vita. “L’intelligenza non basta. L’erudizione non basta. La ragione, la forza della ragione, non basta. Per dar senso al viaggio della vita ci vuole passione, la forza della passione. Comunque essa si manifesti. La passione è una luce”: parole che danno il titolo all’incontro e restituiscono il senso di uno scambio capace di superare le distanze e le differenze tra i suoi protagonisti.