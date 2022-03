Cernusco, l’11 “Note di pace” in sostegno alla popolazione ucraina

La serata si terrà l’11 marzo alle 21 al cine teatro San Luigi

CERNUSCO – La parrocchia San Giovanni Battista, l’Oratorio San Luigi e tutta la comunità cernuschese promuovono un momento di riflessione e sostegno alla popolazione ucraina che sta attraversando un momento drammatico. L’appuntamento è in programma venerdì 11 marzo alle 21 al Cineteatro San Luigi, dove si terrà l’iniziativa “Note di pace”, coordinata da Giovanna De Capitani.

Un percorso di sensibilizzazione attraverso la musica per ribadire il no ad ogni forma di guerra e di violenza e promuovere con forza l’affermazione di percorsi di pace, solidarietà e libertà. La serata vedrà protagonisti il Corpo Musicale “A.Pirovano”, la Corale “San Giovanni Battista”, artisti e musicisti per una concreta condanna al ricorso della guerra come strumento di sopraffazione e controllo dei popoli e per esprimere un reale sostegno solidale alla popolazione così tragicamente colpita, in particolare alle donne, ai bambini e agli anziani sfollati o chiusi nei rifugi sotterranei.

Non solo. L’invito è quello a partecipare all’iniziativa in maniera diretta attraverso un pensiero e un messaggio. Spiegano gli organizzatori: “Tutti i cittadini che credono nei valori imprescindibili di pace e libertà, sono invitati a portare il loro contributo e il loro messaggio di pace attraverso uno scritto, un pensiero, un disegno che riaffermi la propria volontà di contrasto alla guerra. Non lasciamoci soffocare dalla paura e dalla preoccupazione ma facciamo sentire, anche attraverso la musica, la nostra reale vicinanza a tutte le famiglie ucraini”.

La serata, ad ingresso libero, è finalizzata anche ad una raccolta fondi devoluta alla Caritas Ambrosiana a sostegno dei progetti attivati per l’emergenza in Ucraina.