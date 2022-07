Cernusco, la dirigente lascia il Comprensivo. Il grazie del sindaco

Francesca Anna Maria Alesci torna in Sicilia: ha ottenuto il trasferimento a Niscemi

Toto: “Dispiaciuto per il valore della persone che “perdiamo”. La ringrazio per quello che ha fatto per i nostri ragazzi”

CERNUSCO – La dirigente Francesca Anna Maria Alesci lascia l’istituto comprensivo Bonfanti e Valagussa. La preside tornerà infatti nella “sua” Sicilia avendo ottenuto il trasferimento all’istituto Giovanni Verga di Niscemi.

Una partenza salutata con un certo rammarico dal sindaco Gennaro Toto che, seppur non sorpreso dalla notizia, si dice “dispiaciuto per il valore della persona che “perdiamo””. Un sentimento che va di pari passo con la riconoscenza per quanto svolto negli anni di servizio per l’istituto comprensivo che ha sede in località Moscoro. “Voglio ringraziare la dirigente per tutto quel che ha fatto per i nostri ragazzi, lavorando senza sosta in un territorio che ha una sua prudenziale e congenita diffidenza ma che sa poi riconoscere il merito a chi fa – così come lei ha fatto – del suo lavoro una missione. La preside ha dovuto gestire situazioni complesse, mai sperimentate prima, che ha affrontato con competenza, professionalità e passione, ha affrontato difficoltà grandi come montagne, che la pandemia ci ha posto dinanzi, confrontandosi sempre in maniera costruttiva con gli organi collegiali”.

Un grazie seguito dal riconoscimento di numerose doti umane, come l’imprevedibilità e la fantasia con cui è riuscita a innovare e rinnovare la didattica e il metodo educativo. “Personalmente devo complimentarmi con lei, una persona di grande generosità, sempre cortese, disponibile e allo stesso tempo autorevole e risoluta. Ho avuto il piacere di collaborare con lei nei miei diversi incarichi scolastici: dapprima come membro del Consiglio d’Istituto, poi da Sindaco. Il ricordo più bello però sarà quello che avremo come genitori: nel parlare di lei non possiamo far altro che ripeterci che abbiamo sempre avuto modo di collaborare con una donna forte di grande umanità e sensibilità, che ha sempre posto dinanzi a tutto il bene dei ragazzi”.