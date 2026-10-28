Cernusco Lombardone: Autunno d’autore parte da Luigi Rusca, letterato ed editore

Appuntamento venerdì 30 ottobre alla scuola primaria Rodari

L’incontro apre la rassegna Autunno d’autore 2026

CERNUSCO LOMBARDONE – La figura di Luigi Rusca, tra editoria, letteratura e impegno civile, sarà al centro del primo appuntamento di Autunno d’autore 2026, la rassegna promossa dall’Amministrazione comunale e dalla Commissione Biblioteca di Cernusco Lombardone. Venerdì 30 ottobre, alle 20.45, nella scuola primaria Gianni Rodari di via Antonio Pirovano 3, sarà presentato il volume Luigi Rusca letterato editore, curato da Andrea Palermitano, ricercatore dell’Università La Sapienza di Roma.

L’incontro sarà l’occasione per riscoprire una personalità di primo piano della cultura italiana del Novecento, la cui attività ha attraversato ambiti diversi, dall’editoria alla promozione della lettura, fino all’impegno nella vita pubblica. Il volume ne ricostruisce il percorso biografico, restituendo un ritratto che va oltre il ruolo di uomo di lettere e mette in luce la portata del suo contributo culturale e civile.

Tra le tappe della sua vita figurano l’esperienza al fronte durante la Grande Guerra e la promozione delle bibliotechine per i soldati, il ruolo svolto durante la Resistenza al nazifascismo e l’attività in realtà di rilievo nazionale come il Touring Club e le case editrici Mondadori e Rizzoli. Rusca fu inoltre presidente dell’ospedale di Merate e si impegnò nella diffusione della cultura popolare e nello sviluppo delle biblioteche.

A sottolineare la rilevanza della sua eredità contribuiranno anche gli ospiti del dibattito: l’assessora provinciale alla Cultura Silvia Bosio, il console del Touring Club Giovanni Voltolini, Lydia Salerno, responsabile BUR di Rizzoli, e Leandro Pelamatti del Rotary. Voci provenienti da diversi ambiti istituzionali e culturali, che aiuteranno a delineare la portata di un percorso capace di intrecciare cultura, società e impegno pubblico.

Non è un caso che proprio a Luigi Rusca sia stata intitolata, due anni fa, la biblioteca comunale di Cernusco Lombardone, oggi dedicata alla sua memoria. La serata si propone così di riportare l’attenzione su una figura che, partendo dal territorio, ha lasciato un segno ben più ampio nella storia culturale italiana.