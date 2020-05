Cernusco Lombardone, Fase 2. Il sindaco traccia un primo piccolo bilancio

Da Lunedì riapriranno gli Uffici Comunali

Già riaperti parchi pubblici, casette dell’acqua e biblioteca con un buon afflusso di utenti

CERNUSCO LOMBARDONE – A Cernusco Lombardone la Fase 2 è iniziata e il sindaco Giovanna De Capitani traccia un primo piccolo bilancio, annunciando per lunedì 25 Maggio la riapertura degli Uffici Comunali.

“Buon afflusso in Biblioteca dopo la riapertura dal 18 maggio – spiega il sindaco – un afflusso rispettoso ed ordinato, mentre prosegue l’attività sui social per mantenere il contatto con tutto il pubblico dei lettori, piccoli e grandi. Ieri, venerdì, ha riaperto la Casetta dell’Acqua in Piazza della Vittoria dopo l’acquisizione da parte del gestore, Lario Reti Holding, delle necessarie autorizzazioni sanitarie”

Come anticipato lunedì riapriranno gli Uffici Comunali. “Finora – prosegue il sindaco – i servizi sono sempre stati attivi attraverso contatto telefonico e/o appuntamento. L’ufficio tributi, l’ufficio tecnico e l’ufficio servizi sociali continueranno a ricevere i cittadini solo su appuntamento anche nel prossimo periodo. L’ufficio di Polizia Locale riceverà il pubblico il mercoledì dalle 17 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 10. L’accesso al Comune sarà consentito con obbligo di mascherina e guanti, verifica della temperatura corporea e numero contingentato secondo una precisa segnaletica di attesa. Si raccomanda, quando possibile, di anticipare via mail o tramite telefono eventuali richieste di certificazioni o modulistica per limitare al minimo la presenza presso gli uffici ed evitare inutili attese”.

Nel frattempo, dal 21 Maggio, sono stati riaperti i parchi pubblici la cui fruizione deve seguire le norme dettate dai recenti Decreti che prevedono il rispetto delle distanze, l’utilizzo di mascherine e il divieto di assembramento.

“Non sono accessibili per il momento le arre gioco – precisa il sindaco – in attesa di definire le procedure di sanificazione e pulizia quotidiana disposte in carico al Comune a tutela della salute dei bambini e dei famigliari. Stiamo cercando di creare un gruppo di addetti alla pulizia e sorveglianza delle zone intorno ai giochi presenti in 6 parchi, per poter garantire il presidio e il controllo necessario”.

Palestre e centri per anziani restano chiusi, mentre prosegue l’impegno a supporto delle attività economiche. “Lo facciamo attraverso momenti di incontro finalizzati ad individuare le azioni amministrative possibili per attenuare le difficoltà economiche e gestionali di questo periodo – spiega Giovanna De Capitani – Stiamo anche cercando di trovare le migliori modalità per l’attivazione di Centri Estivi, rispettando le particolari restrizioni normative a tutela della sicurezza sanitaria dei bambini partecipanti. Si tratta di procedure molto complesse e ci auguriamo di poter offrire presto questa opportunità alle famiglie prive di alternative nella custodia dei propri figli durante il periodo estivo”.

Quindi il sindaco chiede collaborazione ai propri cittadini “garantendo il rispetto e la pulizia degli spazi pubblici, troppo spesso oggetto di abbandono di rifiuti da parte di persone maleducate. Il paese presenta aree godibili e suggestivi che stiamo imparando ad apprezzare maggiormente dopo questo periodo di forzata restrizione in casa. E’ davvero spiacevole costatare come certe zone vengano male utilizzate e lasciate sporche, soprattutto durante i fine settimana”.