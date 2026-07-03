Cernusco, manutenzione del verde: “Non è pensabile che il taglio dell’erba avvenga a comando”

Lettera dell’assessore Antonio De Luca sulla questione della manutenzione del verde

“Venite a fare un giro a Cernusco per vedere lo stato vero della situazione del verde”

CERNUSCO LOMBARDONE – Riceviamo e pubblichiamo un intervento dell’assessore Antonio De Luca in merito alla gestione del verde a Cernusco.

Spett.le redazione,

mi permetto di occupare spazio sul vostro portale per comunicare quanto segue.

Per usare un termine goliardico, e ogni riferimento è puramente casuale, mi verrebbe da dire ai nativi americani: “Venite a fare un giro a Cernusco Lombardone”. Ma un giro vero, a 360 gradi, non limitato a due o tre vie, per vedere con i vostri occhi lo stato dell’intero paese.

La manutenzione del verde è programmata ed è l’Amministrazione comunale a valutarne tempi e priorità. Non è pensabile che il taglio dell’erba avvenga a comando o a ogni minima segnalazione: un intervento sull’intero territorio ha costi significativi e richiede programmazione, non improvvisazione.

Fino a oggi abbiamo lavorato con serietà e senso di responsabilità, affrontando e cercando di risolvere le numerose criticità che abbiamo ereditato. È su questo lavoro concreto che chiediamo di essere giudicati, non su polemiche estemporanee.

Solo osservando il paese nella sua interezza si possono esprimere giudizi credibili e formulare critiche costruttive all’operato della Giunta “Toto-De Luca”, come qualcuno erroneamente chiama, basate sui fatti e non su singoli episodi.

E, concedetemi una battuta finale: con quest’ultimo taglio dell’erba io e Toto siamo usciti dal Guinness dei primati… un vero dispiacere!

Rimaniamo a disposizione ora per altri record… avanti un altro!

p.s. allego qualche foto scattata questa settimana

Ass. Antonio De Luca