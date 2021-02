Cernusco: materna chiusa per sanificazione e classe in quarantena alla primaria

Peggioramento della situazione Covid a Cernusco con le scuole coinvolte

Sono sei in totale le persone positive in paese, ma il virus ha colpito anche nelle scuole

CERNUSCO – La scuola materna Arcarani chiusa per sanificazione e una classe della primaria in isolamento: Cernusco fa registrare un peggioramento del numero dei contagi con il coinvolgimento della realtà scolastica. A fare il punto, con una nota stampa, è il sindaco Giovanna De Capitani: “La direzione della Scuola Materna “Ancarani” è stata obbligata a chiudere l’intera struttura lunedì 8 febbraio per provvedere ad una sanificazione straordinaria a causa della messa in isolamento di tre classi per presenza di educatori risultati positivi”.

Una la classe in isolamento invece alla materna: “Ieri mattina (lunedì, ndr), la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo ha comunicato anche la messa in isolamento domiciliare di una classe della Scuola Primaria “G.Rodari” per la presenza di un alunno risultato positivo”.

Tra i cittadini, secondo i dati odierni trasmessi dalla Prefettura di Lecco, risultano sei casi di contagio non ricoverati e un caso in isolamento per rientro da paesi esteri. Complessivamente dall’inizio della pandemia 178 persone sono state censite come vittime di contagio da Covid 19.

“Le Istituzioni pubbliche e sanitarie raccomandano il rispetto delle regole di distanziamento e il proseguimento delle misure di protezione che ormai tutti conosciamo, al fine di non peggiorare ulteriormente la diffusione del virus e in attesa della campagna di vaccinazione programmata da Regione Lombardia – continua il sindaco – ATS e Comune sono a disposizione dei cittadini per qualsiasi necessità o supporto nella gestione dell’emergenza”.