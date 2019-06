Cernusco, musica, divertimento e sfilata di moda: fa centro la Notte Bianca

Tante le persone ieri sera, sabato, a Cernusco per partecipare alla Notte bianca promossa da Comune e associazioni

Applausi per la sfilata di moda e per il passaggio degli atleti della Monza Resegone

CERNUSCO – Tanta musica, con i concerti e i dj capaci di animare e rallegrare angoli e cortili. Altrettanto sport, dal karate in piazza al torneo di calcio promosso dai Bagai di Binari, passando per le sfide a pallavolo e il passaggio, intorno alle 22.30, della mitica gara podistica Monza – Capanna Monza. E poi la moda, con la riuscita accoppiata tra la nuova accademia di belle arti di Milano e i giovani modelli e modelle di Cernusco.

Il tutto condito con il cibo, a profusione nei tanti bar e locali che hanno voluto stuzzicare i palati con cibarie golose e stuzzicanti, le bancarelle e i negozi aperti fino a tardi per rispondere fino all’ultimo alle esigenze della clientela.

E ancora mostre ed eventi con le associazioni in prima linea per mettere così in vetrina impegno, passione e dedizione. Per una sera le vie del centro si sono trasformate in un palcoscenico all’aperto mettendo in luce una Cernusco animata, colorata e vivace.

Settima edizione della Notte Bianca

Ha colto nel segno la settima edizione della Notte Bianca, promossa ieri sera, sabato, dall’amministrazione comunale su impulso della consulta giovani e la collaborazione di tutte le associazioni del paese.

La manifestazione ha saputo richiamare a Cernusco tante persone, anche da fuori paese, proponendo una festa capace di rispondere e soddisfare gusti ed esigenze diverse. Complice anche la bella serata, con una temperatura fresca e piacevole dopo il temporale della mattina, la gente si è fermata fino a tardi, concedendosi qualche giretto avanti e indietro per il centro paese.

Supercoppa San Luigi con I bagai di binari

Al San Luigi con I bagai di binari è stata giocata la Supercoppa San Luigi tra Mbcar e Real Brianza. La sfida si è conclusa con la vittoria ai rigori dei primi mentre Leonardo Riva, autore di una doppietta, è stato premiato come miglior giocatore.

Riva gareggerà perciò anche lui per il titolo di Migliore sportivo 2019, concorso che l’associazione lancerà a breve sul sito www.ibagaidibinari.it A premiare i calciatori c’erano infatti il presidente del sodalizio Nadia Cogliati e il parroco don Alfredo Maggioni.

Ancora sport con il passaggio delle terne della Monza Resegone, applaudite e incitate lungo tutto il percorso cernuschese della gara.

Sfilata di moda nel cortile del Municipio

Nel frattempo, nel cortile del Municipio, subito dopo il concerto della banda, si è tenuta l’attesa sfilata di moda. Il sindaco Giovanna De Capitani ha avuto l’onore di presentare l’iniziativa, che ha visto protagonisti gli studenti della Naba, Nuova Accademia di Belle Arti e tanti giovani cernuschesi, chiamati a cimentarsi nell’insolito ruolo di modelli e modelle per una sera.

Il sindaco ha dunque precisato: “Nata nel 1980 a Milano, centro di riferimento nel mondo della moda, e con sede anche a Roma, la Naba è la più grande Accademia privata italiana.

È stata la prima accademia ad attivare corsi di studio riconosciuti di moda, grafica e design. All’interno dei tanti corsi di laurea offerti vi è Fashion Design, percorso che gli studenti che propongono gli abiti questa sera stanno terminando.

Attraverso la sfilata di stasera questi ragazzi hanno modo di far conoscere le loro abilità e le loro caratteristiche tecniche, di presentare i loro capi e di esporre se stessi anche al di fuori del mondo accademico”.

Le creazioni, indossate da giovanissimi ragazzi e ragazze del territorio, portano la firma di Nicolas Marcantoni, Patrizia Wieser, Natasha La Grutta, Hema Cattaneo, tutti studenti stilisti.

Il commento del sindaco Giovanna De Capitani

“Anche questa edizione della Notte Bianca di Cernusco ha riscontrato tanto successo e affluenza di visitatori raggiungendo così il nostro obiettivo di promuovere le attività commerciali e artigianali presenti in paese. Il pubblico ha avuto l’opportunità di scegliere tra numerosissimi eventi di intrattenimento e gustare le diverse proposte culinarie offerte dai punti di ristorazione attivati. Un grazie speciale al personale comunale di Polizia Locale e ufficio tecnico per l’impegno profuso e la presenza costante nel monitorare tutti i luoghi coinvolti. Solo questa collaudata sinergia tra l’Amministrazione Comunale, gli operatori commerciali e le Associazioni locali consente di organizzare una manifestazione di successo ma certamente impegnativa per il nostro paese. È stato importante vedere anche la presenza attiva di tanti giovani che hanno popolato le vie di Cernusco per una notte spensierata e di sano divertimento”.