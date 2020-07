Cernusco, consegnata alla Polizia Locale la nuova auto di servizio

CERNUSCO LOMBARDONE – Da alcuni giorni gli Operatori di Polizia Locale di Cernusco Lombardone hanno a disposizione una nuova auto di servizio, modello Giulietta Alfa Romeo.

Ordinata a fine anno 2019 e finanziata con fondi di bilancio dello stesso anno, la vettura è stata consegnata in questi giorni a causa dell’interruzione delle attività di messa in strada e dell’allestimento della dotazione specifica, per l’emergenza sanitaria.

Grande soddisfazione da parte del Comandante Dott. Giovanni Perri e dei due Agenti Gloria Mapelli e Lino De Vito.

Come è stato spiegato, questo modello di auto si sta imponendo nelle scelte dei servizi di Polizia Locale del nostro territorio per rapporto qualità/prezzo delle prestazioni su strada e per gli spazi interni adeguati sia all’utilizzo dei servizi abituali, tra cui accompagnamento di minori sotto tutela, sia all’allestimento con strumentazione adeguata al pattugliamento. La vecchia Seat Leon è stata dismessa dopo 18 anni di “onorato servizio”.

“Ritengo doveroso dotare il servizio di Polizia Locale di mezzi adeguati e strumentazione necessaria allo svolgimento del loro lavoro a tutela della sicurezza propria e dei cittadini, che ben percepiscono il controllo del territorio, la disponibilità e la presenza degli Agenti – ha commentato il sindaco Giovanna De Capitani – Colgo l’occasione per un sincero dovuto ringraziamento per tutto quanto è stato fatto dalla nostra Polizia Locale in questo periodo così difficile. Ho potuto sempre contare su di loro in qualsiasi momento o necessità, al di là del semplice dovere o ruolo. Mi complimento con il Comandante che ha creato un’ottima intesa tra gli Agenti che operano in grande collaborazione tra loro”.