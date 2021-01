Predisposto un ulteriore ingresso adeguato e più agevole da Piazza della Vittoria

Percorso in sicurezza per bambini, genitori e nonni direttamente dal parcheggio

CERNUSCO – Nuovo ingresso in sicurezza per i bambini dell’asilo nido Pincopallino. Dopo un primo periodo di accesso dal giardino retrostante, in accordo con la Cooperativa Paso gestore della struttura, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a predisporre un ulteriore ingresso adeguato e più agevole da Piazza della Vittoria.

L’organizzazione e l’accoglienza dei bimbi frequentanti il Nido Pincopallino di Cernusco è stata modificata ad inizio anno educativo per garantire l’accesso separato e scaglionato a tutela della sicurezza delle famiglie e degli operatori coinvolti. E così, dopo il primo periodo di accesso dal retro, è stato predisposto un nuovo varco di accessibilità pedonale diretto dall’area di sosta recentemente riqualificata e collocata dietro l’immobile dell’ex scuola elementare.

Genitori, nonni e bambini ora possono entrare da un percorso sicuro direttamente accessibile dai parcheggi che a breve verrà anche piantumato e seminato a prato verde a completamente del lavoro di riqualificazione appena concluso.

Da segnalare, inoltre, che il prossimo 6 febbraio si terrà l’open day on line, promosso dalle educatrici del nido e aperto a tutte le famiglie. L’appuntamento è dalle 10 alle 12.

Per iscrizioni inviare una mail a nido@cooperativapaso.it