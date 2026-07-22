Cernusco, nuovo parcheggio da oltre 600 posti per Technoprobe: via libera in Consiglio comunale

Dopo il sì in Consiglio provinciale, anche il Comune di Cernusco ha deliberato l’accordo di agenda strategica

Per compensare l’utilizzo di un terreno agricolo strategico verrà eseguito un intervento di bonifica nell’area dell’ex depuratore Ecosystem vicino al torrente Molgora

CERNUSCO LOMBARDONE – Via libera in Consiglio comunale all’accordo di agenda strategica con la Provincia di Lecco e il Comune di Osnago per la realizzazione di un parcheggio a servizio dell’ampliamento dell’azienda Technoprobe.

Dopo il passaggio in Consiglio provinciale, anche il Comune di Cernusco ha deliberato il provvedimento che recepisce l’accordo tra Provincia, Comuni e la multinazionale del settore della microelettronica per realizzare un nuovo posteggio da 632 posti auto nell’area verde posta tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e la Sp 342 dir.

Inserito nel Pgt e nel Ptcp provinciale come area agricola strategica, il terreno è stato “declassato”, tramite un cambiamento di destinazione d’uso, a semplice terreno agricolo così da rendere possibile la realizzazione di un posteggio qualificando come strategica un’altra area verde limitrofa all’azienda cernuschese.

“Non essendo sufficiente il terreno presente nella zona dell’Andegardo per totalizzare la superficie che verrà impiegata per la nuova area di sosta delle auto, si è agito per la naturalizzazione di un’area, quella dell’ex impianto di depurazione di Ecosystem, situato sulle sponde del torrente Molgora così da arrivare a una completa compensazione delle aree” ha spiegato il sindaco Gennaro Toto lunedì sera in Consiglio comunale. Il valore dell’intervento di bonifica si aggira tra i 280mila e i 300mila euro.

“L’area su cui l’azienda va a intervenire è in comproprietà con il Comune di Osnago perché a suo tempo era stata acquistata per l’ampliamento dell’isola ecologica” ha aggiunto Toto. “Per questo proprio stasera (lunedì 20, ndr) anche Osnago porterà in Consiglio la stessa delibera”.

Dai banchi della minoranza si è alzata la voce della capogruppo Samantha Brusadelli che ha formulato delle “domande per capire i dettagli dell’operazione. E’ innegabile che l’azienda fa tanto per il territorio, ma anche la comunità si trova a convivere con un’azienda che è un gigante. Per questo ritengo che sia importante che la politica valuti tutti gli aspetti in gioco, da quelli positivi a quelli negativi”. Sollecitata a esplicitare meglio le “ombre” dell’operazione, legata all’ampliamento dell’attività produttiva sul territorio cernuschese, la capogruppo di Un passo avanti insieme ha posto l’accento sull’inevitabile congestione dell’area prodotta dai 400 posti di lavoro in più chiedendo poi se l’intervento di bonifica nella zona dell’ex depuratore porterà a una fruibilità dell’area per la popolazione.

Secca la risposta del primo cittadino che ha ribadito il pieno sostegno alle attività economiche produttive: “Questo intervento valorizza il territorio e risolve i problemi della mancanza di parcheggio nella zona. Non solo. Ci ha permesso anche di cogliere l’occasione per effettuare la bonifica dell’area dell’ex depuratore con una compensazione ecologica di grande valore”.

Anche il capogruppo di maggioranza Gerardo Biella è voluto intervenire parlando di una risposta politica a un’esigenza aziendale con una ricaduta importante sull’economia del territorio e sul riordino del comparto industriale.

A seguito della decisione dell’azienda di ampliarsi, costruendo un nuovo capannone sull’area utilizzata fino a poco tempo fa come posteggio, si è creata l’emergenza dei posti auto per i dipendenti tamponata dalla ditta con la creazione di un servizio di bus navetta dall’area Beton Villa, acquisita all’asta da Technoprobe poco più di un anno fa fino all’azienda.

Ora con l’acquisto del terreno e la procedura di conversione da agricolo strategico ad agricolo la proprietà potrà procedere con la costruzione del posteggio davanti all’Esselunga. Il progetto prevede la realizzazione di due comparti destinati a parcheggio per un totale di 632 posti auto. E’ prevista la posa di filari alberati tra gli stalli con funzione ombreggiante e mitigativa. Non solo: per mitigare l’impatto paesaggistico verranno posizionate anche delle fasce verdi per garantire un filtro ambientale.