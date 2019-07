Cernusco – Osnago: Lario Reti Holding al lavoro in località Fontanella

CERNUSCO – OSNAGO – Lavori in corso in località Fontanella al confine tra Cernusco e Osnago. Da lunedì scorso, 1° luglio, la strada che congiunge via per le Orane con la località Fontanella è stata integralmente chiusa al traffico. Una chiusura che si protrarrà per tutto il mese di luglio e quello di agosto, sino a che i lavori non saranno esauriti.

L’intervento, in capo alla società Lario Reti Holding, gestore del servizio idrico integrato nella provincia di Lecco, riguarda l’allestimento e lo sviluppo di un cantiere necessario a favorire importanti opere di sistemazione e sviluppo delle condutture idriche tra Cernusco e Osnago.

In questi primi giorni, i lavori interessano anche la curva di via per le Orane, all’altezza della cappellina votiva; ma il passaggio lungo via per le Orane sarà comunque sempre possibile, sia pur a senso unico alternato negli orari di cantiere. Via Fontanella non sarà invece percorribile in alcun modo sino alla fine dei lavori. Gli automobilisti in transito dalla zona Orane verso Moscoro, e viceversa, dovranno scegliere percorsi alternativi.