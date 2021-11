Cernusco ospita l’olimpionico Fausto Desalu: “L’oro a Tokyo? Faccio fatica ancora a crederci”

Un pomeriggio di sport e amicizia oggi, giovedì, al campo sportivo di Cernusco

Fausto Desalu, campione olimpico nella staffetta 4 x 100, ha incontrato gli studenti delle scuole e gli atleti della Polisportiva Libertas

CERNUSCO – “Da bambino volevo fare il regista poi ho visto che correvo forte e allora ho iniziato con l’atletica. E ora faccio quello che mi piace. La fatica è tanta e il lavoro è duro, ma sono motivato e ho l’obiettivo sempre in testa”. Sorriso aperto, sguardo luminoso Eseosa Fostine Desalu, per tutti semplicemente Fausto, ha regalato oggi, giovedì, un pomeriggio di sport e amicizia a Cernusco.

Il campione olimpico, medaglia d’oro a Tokyo nella bellissima ed emozionante finale della staffetta 4 x 100 metri è arrivato al campo sportivo situato a fianco della stazione intorno alle 14.30: maglietta gialla della Guardia di finanza indosso, il 27enne di Casalmaggiore si è riscaldato a fianco del suo allenatore Sebastian Baccheri aspettando che sulla pista blu di atletica si sedessero gli studenti delle scuole primarie e secondaria di primo grado di Cernusco. Poi inneggiato dai cori dei ragazzi, si è concesso in alcuni fulminanti 100 metri mettendo in mostra uno scatto e una capacità di progressione impressionanti.

“Siamo qui per dirti grazie per le emozioni che ci ha regalato e perchè sei venuto a trovarci. Non solo ma la tua presenza rappresenta anche un messaggio di semplicità e dell’accessibilità di certi traguardi per chi si impegna fortemente” ha rimarcato Giovanni Mandelli, consigliere con delega allo Sport a Comune.

Desalu non si è poi sottratto alle domande degli studenti, raccontando la sua storia, l’esordio come calciatore andato subito male (“ero sempre in panchina”), la passione per l’atletica sbocciata quando aveva 14 anni e il sogno coronato a Tokyo, inseguito per sei lunghi anni.

“La vita dell’atleta è moto bella. Mi alleno da lunedì a sabato e per me quelli che possono essere visti come sacrifici, sono delle rinunce compiute in nome di un traguardo”. Quella medaglia d’oro raggiunta a Tokyo insieme a Lorenzo Patta, Marcell Jacobs e Filippo Tortu. “Avevo un po’ di paura prima della finale olimpica, anche se ero consapevole dei mie mezzi – ha detto rispondendo alle tante domande dei bimbi che lo hanno portato indietro alla memoria a quel fatidico venerdì -. Appena mi ha dato il testimone, ho corso più veloce che potevo”. E l’Italia è entrata nella leggenda. “Faccio ancora fatica a crederci. E forse è meglio così, almeno resto con i piedi per terra” ha continuato rispondendo anche alle domande degli atleti della Libertas Cernuschese, capitanati da un’emozionatissima Gigia Viganò. “Ora i miei obiettivi sono i mondiali e gli Europei”.

Desalu ha poi condiviso l’organizzazione degli allenamenti sia su pista che in palestra per allenare la parte alta del corpo e le gambe (“il mio motore”) e ha raccontato di come, nella staffetta, l’atletica, sport individuale per antonomasia, diventi l’emblema dello sport di squadra, in cui “devi avere fiducia in chi ti porta e a chi dai il testimone. Abbiamo costruito un bel gruppo. Mi mancano tutti i compagni: a Tokyo ci siamo divertiti tantissimo”.

Con l’olimpionico si sono voluti congratulare anche i finanzieri della Tenenza di Cernusco Lombardone, capitanati dal comandante Pasquale D’Aloia, prima di lasciare al sindaco Gennaro Toto il compito di chiudere il pomeriggio di sport e condivisione: “Speriamo di vederti presto ancora sul gradino più alto del podio e siamo orgogliosi che hai calcato la nostra bella pista di atletica. Grazie di essere stato oggi con noi”.