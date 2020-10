Cernusco, piazza della Vittoria: ecco il nuovo progetto di riqualificazione

Dopo lo stop della Sopraintendenza, la Giunta ha elaborato un progetto di riqualificazione solo per il lotto A

Il progetto verrà presentato questa sera alle consulte e poi alla cittadinanza

CERNUSCO – Riqualificazione di piazza della Vittoria. Se ne parlerà questa sera, mercoledì, durante la riunione congiunta della consulta urbanistica ed ecologica. All’ordine del giorno dell’incontro, che verrà trasmesso sulla pagina Facebook del Comune, figura infatti la presentazione da parte della Giunta del progetto definitivo di riqualificazione del comparto pubblico di piazza della Vittoria.

Dopo la lunga battuta di arresto del progetto originario dovuto ai tempi autorizzativi imposti dalla Sopraintendenza, la Giunta guidata dalla sindaca Giovanna De Capitani ha infatti deciso di riprendere in mano il progetto ridefinendo i lotti di intervento. “Il progetto preliminare approvato nell’agosto 2018 prevedeva una completa ridefinizione urbanistica. Era un intervento ambizioso e costoso, ma la suddivisione in singoli lotti di intervento avrebbe consentito alle amministrazioni future di valutare o modificare le scelte e le priorità”.

L’idea, elaborata dalla Giunta, non ha però incassato il sì della Soprintendenza che ha invece manifestato un orientamento conservativo inerente la demolizione della ali laterali dell’ex- Municipio prevista per consentire una migliore viabilità d’accesso alla piazza.

“Di conseguenza si è reso necessario sospendere il programma di intervento e ridefinire i lotti del progetto – prosegue De Capitani – . Si è scelto di iniziare un programma di intervento sull’area prettamente residenziale della Piazza della Vittoria, dove sono insediate due palazzine di “edilizia residenziale pubblica”, la villetta attuale sede del Gruppo Alpini cernuschese e il Villino Luigi, sede del Centro Anziani e dell’Associazione Vo.Ce al piano terra e di alcuni appartamenti comunali ai due piani superiori occupati da singoli o coppie di cittadini con fragilità (anziani e disabili)”.

Il lotto A

Per il primo cittadino, questo intervento porta con sé degli indubbi benefici tra il cui il miglioramento della qualità urbana del comparto “ridisegnando percorsi pedonali e veicolari con parcheggi interni all’area, alleggerendo il traffico veicolare della Piazza interna ed ampliando le zone ad esclusivo utilizzo pedonale”. Obiettivi che verrebbero raggiunti attraverso l’abbattimento della porzione nord dell’ala laterale sinistra (adiacente la casetta dell’acqua in evidente stato di degrado) dell’ex-Municipio.

“La Soprintendenza ha ha dato parere positivo in data 4 agosto 2020. L’Amministrazione Comunale si è a questo punto attivata per l’elaborazione di un progetto parziale (Lotto A) riguardante una prima area di Piazza della Vittoria e in data 26 settembre 2020 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo propedeutico alla valutazione cittadina”.

Stasera la riunione delle Consulte

Elaborati e disegni verranno così presentati questa sera alle consulte, dopodiché si procederà alla convocazione in assemblea dei cittadini residenti, del gruppo alpini e dei fruitori del Centro Anziani per illustrare l’ipotesi di progetto e raccogliere le loro valutazioni al fine della redazione del progetto esecutivo propedeutico all’appalto dei lavori. “ Il complesso dell’ex-Municipio è sottoposto a tutela monumentale ma la Soprintendenza ha ritenuto la richiesta di parziale demolizione della sola ala sinistra “…ammissibile e rispettosa delle vigenti norme sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico”.

225mila euro il costo

Il progetto in esame prevede un costo complessivo pari a 225mila euro con una base d’appalto di 175mila euro.

“In seguito si proseguirà la valorizzazione dell’area antistante l’ex-Municipio con un intervento di arredo urbano per la realizzazione di spazi pedonali dedicati alla socializzazione a garanzia della tranquillità e sicurezza dei cittadini, in particolare anziani e famiglie, che abitualmente utilizzano i servizi pubblici adiacenti”.

CERNUSCO PIAZZA VITTORIA RELAZIONE TECNICA