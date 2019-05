Tempo di lettura: 2 minuti

Da mercoledì 8 maggio è entrata in vigore una nuova ordinanza per la sosta in piazza della Vittoria

Introdotto il disco orario nell’area mercatale e ampliata l’offerta di posteggi con la creazione di un parcheggio dietro la palestra

CERNUSCO – Piazza della Vittoria: rivoluzione nei parcheggi. Da mercoledì 8 maggio è cambiata la disciplina della sosta nel centro del paese. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di mettere ordine a una zona molto frequentata e utilizzata dalla cittadinanza. L’obiettivo è quello di provare a migliorare l’accessibilità del comparto, dove si trovano biblioteca, asilo nido e palestra, riuscendo a tenere l’equilibrio tra le esigenze di automobilisti, commercianti e pedoni visto che da qui passa anche il Piedibus che porta alla vicina scuola primaria. L’ordinanza, firmata nei giorni scorsi, disciplina punto per punto la regolamentazione dell’area e parte dal presupposto di poter finalmente sfruttare i 14 nuovi stalli di sosta ricavati dietro la palestra.

Grazie a questi parcheggi in più è stato possibile eliminare quelli situati davanti all’ex Municipio, iniziando a rendere più pedonale e meno ingolfata dalle auto la piazza. La nuova disciplina della sosta verrà attuata in forma sperimentale. Lo ribadisce il sindaco Giovanna De Capitani: “Tra sei mesi stileremo un bilancio per capire eventualmente che modifiche apportare”.

Una delle novità più eclatanti riguarda la regolamentazione a disco orario (un’ora) all’interno della piazza, nell’area mercatale. Finora la sosta era libera e tale da favorire il parcheggio prolungato delle auto durante il giorno, a discapito degli altri utenti o di coloro che si dirigono presso le attività commerciali. Ora invece si cambia registro. Quattro le ore massime di sosta previste nel nuovo parcheggio. Prevista anche la creazione di un nuovo stallo di sosta riservato alle persone disabili all’interno della Piazza della Vittoria e la soppressione del parcheggio posto nella stessa piazza fronte ingresso ex municipio. Con l’entrata in vigore di questa ordinanza, scatterà la tolleranza zero sulla sosta all’interno della piazza fuori dagli spazi appositamente disegnati con la segnaletica verticale. Gli unici autorizzati alla sosta in deroga all’ordinanza sono i soli residenti nella piazza privi di box. A loro verrà infatti rilasciata l’idonea autorizzazione.