Bocciata la richiesta di un tavolo di confronto sul maxi progetto di riqualificazione

Il sindaco De Capitani: “Troppe polemiche sterili: noi vogliamo portare avanti solo il primo lotto”

CERNUSCO LOMBARDONE – “Istituire un tavolo di confronto su piazza della Vittoria? Per ora è prematuro. Prima voglio incontrare il comitato”. A parlare è il sindaco Giovanna De Capitani, la cui amministrazione ha respinto settimana scorsa la richiesta giunta in Consiglio comunale da parte della lista di minoranza Identità e Futuro Nostro Cernusco di istituire appunto un tavolo di confronto sul progetto di riqualificazione di piazza della Vittoria. Un intervento complesso e articolato, che sta tenendo banco nelle discussioni in paese, tanto che è pure nato un Comitato che ha raccolto delle firme per chiedere delle modifiche al progetto. “Sinceramente non ho avuto ancora modo di leggere la petizione e quello che so è quello che è emerso dalla stampa – puntualizza De Capitani – Il 15 febbraio scorso il Comitato ha chiesto un appuntamento con me al fine di consegnare la raccolta firme e la petizione”.

Un incontro da fissare

Il faccia a faccia deve essere ancora fissato: “Lo farò nei prossimi giorni. Sono state settimane molto intense, tra l’incendio alla comunità orizzonti, la chiusura del Cas e la preparazione dell’incontro in Regione per discutere della questione dei pendolari. Tengo a precisare che, dietro segnalazione di alcuni cittadini, avevo provveduto a convocare un incontro per due volte, in data 19 e 22 gennaio scorso, con una rappresentanza del Comitato che non ha accolto la richiesta riservandosi di procastinare in tempi successivi l’appuntamento”. Settimana prossima potrebbe comunque essere la volta buona del vis a vis tra amministrazione e Comitato: “Una volta comprese e valutate le istanze che verranno presentate dal Comitato dei cittadini, sarà la Giunta a decidere le modalità di riscontro senza necessariamente attivare un tavolo di confronto istituzionale se non lo riterrà opportuno”.

“Troppe polemiche sterili”

Per il sindaco stanno fiorendo, su questo progetto, polemiche sterili e strumentali. “La riqualificazione di questo comparto era nel nostro programma elettorale perché Cernusco non ha una piazza vera e propria – puntualizza De Capitani facendo un minimo di cronistoria – Iniziando a parlare di un intervento relativo alla cosiddetta piazza esterna, ovvero quella che si affaccia su via Roma, ci è stato suggerito dalla stessa consulta urbanistica di allargare il raggio di azione, almeno per quanto concerneva l’aspetto dei rilievi e dello studio, anche alla piazzetta interna, quella in cui c’è il parco giochi e su cui si affacciano asilo nido e biblioteca”.

Il progetto di Denni Chiappa

Ne è così nato un corposo studio, affidato tramite bando alla società bergamasca che fa capo all’architetto Denni Chiappa, che ha riguardato l’intera area, stimata in poco più di 20mila metri quadrati di superficie. “Il progetto preliminare, presentato da Chiappa e suddiviso in quattro lotti, ci è piaciuto ed è stato approvato in Giunta la scorsa estate. Questo non vuol dire che verrà eseguito tutto così com’è, anzi. Per ogni singolo lotto bisognerà prevedere un esecutivo e poi un definitivo, stimando bene i costi”. Di una cosa De Capitani è certa: “Alla mia amministrazione interessa il primo lotto: è sterile e inutile attaccare delle progettualità insite negli altri lotti”. L’intervento, dal costo stimato di 600mila euro, riguarderà solo la piazzetta esterna al fine di renderla finalmente a misura di pedoni.

Gli interventi previsti nella piazzetta esterna

“Verrà mantenuta la possibilità di transito per le auto ma alla velocità di 10 km/h per garantire l’accesso ai parcheggi. Gli stalli di sosta verranno eliminati dalla piazza esterna e spostati nell’area dietro”. E’ prevista anche la demolizione delle due spallette dell’ex Municipio, strutture non vincolate ad alcuna tutela storica. Inevitabile quindi il trasferimento dell’ambulatorio medico, con la promessa che verrà mantenuto in centro. Davanti all’ex sede del Comune troverà spazio anche il monumento ai caduti, mentre sotto i portici verranno realizzati gazebo e verande per rivitalizzare il tessuto commerciale cittadino. “Per evitare costosi interventi successivi a fronte di una nuova pavimentazione della piazza, prima della sua posa dovrà essere verificato lo stato dei sottoservizi e lo stato di salute dei tigli esistenti”.

Nei prossimi giorni il sopralluogo della Sovraintendenza

Una questione, quest’ultima, molto sentita. De Capitani puntualizza: “Nessuna valutazione è ancora stata fatta sulle alberature non avendo ancora esaminato un progetto definitivo sul primo lotto. Nel caso in cui si debba decidere di rimuovere i tigli, questi verranno adeguatamente sostituiti con altre piantumazioni ad alto fusto”. Si attende a giorni il sopralluogo a Cernusco degli incaricati della Sovraintendenza in piazza della Vittoria per analizzare de visu i progetti.