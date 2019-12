Cernusco, premiati i vincitori del concorso ProgettiAmo

La commissione ha scelto il progetto del Gs San Luigi e quello promosso da Audace Osnago e Polisportiva Cpo

Un riconoscimento speciale è andato anche all’Enpa di Merate, ad Alessandra Farina della Caritas e alla memoria di Ricky Scaccabarozzi

CERNUSCO LOMBARDONE – Il Gs San Luigi e l’Audace Osnago con la Polisportiva Cpo si aggiudicano il concorso ProgettiAmo, promosso dalle associazioni I bagai di binari e Dentro&Fuori e giunto alla quarta edizione. Otto le proposte complessivamente sottoposto alla valutazione della commissione in questa iniziativa che vuole essere, come ribadito da Dario Vanoli, presidente di D&F, una vetrina per far conoscere le necessità del territorio. Lo stesso Vanoli, insieme a Carlo Formenti, vicepresidente de I bagai di binari, e Martina Cereda, vicepresidente di Dentro&Fuori, ha poi presentato i progetti vincenti e premiato i rappresentanti delle associazioni coinvolte.

Il progetto del Gs San Luigi e quello dell’Audace Osnago – Polisportiva Cpo

Un assegno è stato destinato al Gs San Luigi di Cernusco per l’acquisto di materiale per imparare ad eseguire correttamente il bagher, il palleggio e l’attacco e anche per lo sviluppo di un progetto per una nuova palestra di cui c’è reale bisogno. Audace Osnago con la Polisportiva Cpo sono state invece premiate per l’iniziativa di inclusione sportiva rivolta ai ragazzi dai 5 ai 16 anni delle famiglie meno abbienti. Il progetto, promosso nell’ambito di Adotta una famiglia, si rivolge alle famiglie, indicate tramite l’assistente sociale, che non hanno la disponibilità economica per pagale la retta annuale, di avvinarsi alla pratica sportiva, socializzare e conoscere i principi dello sport.

Un assegno anche per l’Enpa

Oltre ai due progetti premiati, anche un terzo non è passato inosservato: si tratta del lavoro svolto dalla sezione maltrattamenti dell’Enpa di Merate. Al sodalizio è stato attribuito un assegno di 300 euro come contributo all’organizzazione dell’evento primaverile La carica dei 1000. Durante la premiazione è stato letta anche la storia del cane Kimba narrata da Marco Bonanomi.

Durante la serata è stata premiata anche Alessandra Farina in Nova, presidente del gruppo Caritas, per la dedizione mostrata in tutti questi anni a Cernusco. Una persona disponibile e attiva, al servizio del proprio paese, delle realtà missionarie e quelle più bisognose del territorio.

Tributato anche un riconoscimento alla memoria a Riccardo Scaccabarozzi, recentemente scomparso, per l’affetto e l’amicizia mostrati negli anni a Cernusco, una persona al servizio delle associazioni di volontariato del territorio che non dimenticheremo.

A ricordarlo Costantino Scopel e Barbara Cavalli, suo braccio destro e titolare del rinnovato B bar.

Non sono mancati i ringraziamenti degli organizzatori a Effeotto per l’ospitalità, all’assessore ai servizi sociali di Osnago Antonella Rampichini e alle otto associazioni partecipanti all’iniziativa.

Carlo Formenti ha a sua volta ringraziato sponsor e chi ha aiutato per festeggiare i dieci anni dei Bagai: “Dopo i festeggiamenti al castello, al Papeete e ad Aosta con 210 persone. Siamo sempre alla ricerca di una sede un posto fisso da poter utilizzare per incontrare soci, mostrare le nostre attività e come deposito; inoltre se ci fossero persone interessate a diventare nuovi soci e vogliano darci una mano ad organizzare eventi sono i benvenuti! Sul nostro sito www.ibagaidibinari.it troverete la modalità per aiutarci e scriverci”.

Cereda ha a sua volta ricordato il calendario e la campagna abbonamenti 2020 di Dentro&Fuori, anno del quindicesimo di fondazione, ricordando alle associazioni e le istituzioni di comunicare i loro eventi e iniziative.