Le verifiche tecniche verranno eseguite durante due notti, ovvero tra l’8 e il 9 e tra il 12 e 13 febbraio

Verrà chiusa al traffico, anche pedonale, via Lanfritto Maggioni per poter lavorare sul ponte della ferrovia in sicurezza

CERNUSCO – Prove di carico sul ponte della ferrovia lungo la Sp 54. E’ quanto verrà effettuato, durante due notti, dalla Provincia di Lecco nell’ambito degli interventi di monitoraggio e verifica dell’idoneità funzionale dei ponti disposti dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel febbraio 2018.

Per permettere agli addetti, incaricati dalla direzione organizzativa IV viabilità e infrastruttura della Provincia di Lecco, di operare in sicurezza per sé e per gli altri, verrà chiusa al transito veicolare e pedonale via Lanfritto Maggioni dalle 21 di lunedì 8 febbraio alle 5 di martedì 9 febbraio e dalle 22 del 12 alle 5 del 13 febbraio. Previste, come dicevamo, delle prove di carico sul cavalcaferrovia della linea Monza-Calolziocorte lungo SP54.

L’ordinanza pubblicata dal Comune di Cernusco prevede, nel periodo temporale di validità del provvedimento, il divieto di sosta e la circolazione di tutti i veicoli in via Lanfritto Maggioni strada sottostante il cavalcavia delle ferrovia e il divieto di circolazione pedonale nonché l’utilizzo della pista ciclo pedonale adiacente alla ferrovia. I veicoli rinvenuti in sosta abusiva verranno rimossi con il carroattrezzi.