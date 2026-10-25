Cernusco ricorda Gabriele Moreno Locatelli con una targa contro tutte le guerre

La cerimonia si terrà domenica 1° novembre in occasione delle celebrazioni del 4 novembre

Verrà posata una targa per ricordare Gabriele Moreno Locatelli, il pacifista ucciso a Sarajevo nel 1993

CERNUSCO LOMBARDONE – Una targa per ricordare Gabriele Moreno Locatelli, il pacifista ucciso a Sarajevo nel 1993 mentre cercava di costruire un ponte di dialogo tra le parti in guerra. L’Amministrazione comunale di Cernusco Lombardone dedicherà un momento commemorativo all’attivista domenica 1° novembre, in occasione delle celebrazioni per il 4 novembre, che quest’anno cade in un giorno feriale. La cerimonia prenderà il via intorno alle 11 davanti al monumento ai Caduti.

La posa della targa, proposta da Punto Rosso – Rete delle Alternative, avverrà in piazza della Vittoria, sul grande cedro conosciuto come l’albero contro tutte le guerre, situato tra le sedi degli Alpini e dell’Auser. Un luogo simbolico per un messaggio che guarda al presente, richiamando la necessità di contrastare il clima bellicista e i conflitti che continuano a provocare vittime e devastazioni.

L’iniziativa intende promuovere una cultura della pace fondata sul superamento dell’odio, della logica della supremazia e della violenza, per costruire relazioni umane e politiche basate sul rispetto delle differenze.

Una testimonianza di pace che arriva da Sarajevo

Nato a Canzo il 3 maggio 1959, Gabriele Moreno Locatelli fu religioso e pacifista. Dopo le prime esperienze nell’Azione Cattolica, studiò teologia a Napoli e Friburgo e cercò per anni di ispirare la propria vita alla figura di san Francesco d’Assisi, avvicinandosi a diverse comunità religiose e dedicandosi anche all’assistenza delle persone in difficoltà.

In seguito entrò nell’associazione pacifista Beati i costruttori di pace, partecipando alle marce organizzate a Sarajevo nel dicembre 1992 e nell’agosto 1993. Il suo impegno lo riportò nella città bosniaca nell’autunno del 1993, durante la guerra nell’ex Jugoslavia.

Il 3 ottobre di quell’anno, insieme ad altri quattro pacifisti – Luigi Ceccato, padre Angelo Cavagna, Pier Luigi Ontanetti e Luca Berti – stava partecipando al progetto Si vive una sola Pace. Il gruppo attraversò il ponte Vrbanja, oggi intitolato a Suada e Olga, con l’intenzione di deporre una corona di fiori nel luogo in cui era stata uccisa la giovane Suada Dilberović, una delle prime vittime del conflitto, e di offrire del pane ai soldati bosniaci e serbi schierati sulle due sponde.

Durante il ritorno, dopo alcuni colpi di avvertimento, Locatelli fu raggiunto dai proiettili di un cecchino. Morì dopo due interventi chirurgici.

La targa che sarà collocata a Cernusco Lombardone vuole mantenere viva la memoria di quella testimonianza e riaffermare, a distanza di oltre trent’anni, il valore di un impegno pacifista che non si limita a condannare la guerra, ma cerca di costruire concretamente occasioni di incontro e riconciliazione.