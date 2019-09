Cernusco, sabato 7 torna la Notte rosa: ecco il programma

La manifestazione è promossa dal Comune a sostegno dell’associazione L’altra metà del cielo

Tante le iniziative in programma, tra cui la sfilata delle donne provenienti dell’Africa con i loro costumi tradizionali

CERNUSCO LOMBARDONE – Sostenere e aiutare economicamente l’associazione L’altra metà del cielo, offrendo, nel contempo, l’occasione per divertirsi e trascorrere una serata diversa dal solito.

E’ tutto pronto per la seconda edizione della Notte Rosa, in programma sabato 7 settembre. L’iniziativa porta la firma dell’amministrazione comunale grazie alla collaborazione con la consulta Cultura, Sport e tempo libero i cui componenti sono i diretti organizzatori e operatori instancabili. Fiore all’occhiello della serata, costituita da un ricco e variegato programma, la consueta sfilata che vedrà protagoniste, a partire dalle 21, le donne provenienti dall’Africa con i loro bimbi per indossare i costumi tradizionali dei loro paesi. Un’idea, quest’ultima, nata dalla collaborazione con il Cpia di Lecco che organizza a Cernusco i corsi di italiano per donne straniere.

La manifestazione aprirà i battenti alle 19 nella cornice del giardino di Villa Borgazzi (via Lecco) con un concerto del coro femminile Etianen Ensemble per continuare con le numerose iniziative promosse anche dai singoli locali e commercianti cernuschesi.

Non mancano anche bancarelle, street food, punti di ristoro e degustazione, area gonfiabili per bambini, musica ed esibizioni. A disposizione inoltre gadget a tema, naturalmente rosa, per colorare la serata aiutando tante donne vittime di violenza.

L’iniziativa infatti è promossa per sostenere l’Associazione L’Altra Metà del Cielo, da tempo impegnata contro la violenza sulle donne e a supporto delle vittime sul nostro territorio attraverso case protette.