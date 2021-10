Appuntamento l’8 ottobre al cine teatro San Luigi

Natalina Isella, missionaria in Congo, parlerà della sua esperienza

CERNUSCO – E’ in programma venerdì 8 ottobre alle 21 al cineteatro San Luigi la serata missionaria dal titolo “Ekebana: bambini da salvare”, incontro dei gruppi missionari del decanato di Merate e Brivio con testimonianza di Natalina Isella, missionaria a Bukavu nella repubblica democratica del Congo.

La serata fornirà l’occasione anche di presentazione il calendario 2022 dell’associazione Dentro & Fuori con foto di scorci particolari del territorio meratese, tra natura e architettura, abitazioni e verde, per valorizzare ancora una volta i luoghi che ci circondano.

Il ricavato della vendita del calendario, in vendita in due formati con immagini tra loro diverse (da tavolo e da parete, quest’ultimo con una ricetta per ogni mese, rispettivamente in vendita a 4 e 6 euro) sarà a favore del progetto Pastorale integrazione inclusione in Congo.

Al progetto hanno lavorato Dario e Monica Vanoli, Nadia Cogliati e Martina Cereda.

Gli scorci immortalati sono stati scattati da Francesca Brivio, Pierluigi Cogliati, Giovanni Falletta, Daniela Maggioni, Claudio Mandelli, Dario Vanoli e Alessio Villa.

Le ricette sono di Anna Gervasoni, Maria Grazia Cane e Giovanna Soccio; i vini sono consigliati dalla sommelier Cristiana Torazza.

La parte grafica è stata curata da Marina Ravot di Tekné Idee per Comunicare, mentre la stampa dalla Tipolitografia Dell’Orto di Cernusco.