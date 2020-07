Cernusco, si asfalta via Vittorio Emanuele: modifiche alla viabilità

L’intervento è in programma lunedì 3 e martedì 4 agosto

Circolazione consentita solo ai residenti nel tratto interessato (tra via Spluga e viale Europa)

CERNUSCO – Modifiche alle viabilità in via Vittorio Emanuele per permettere l’esecuzione dei lavori di asfaltatura nel tratto di strada che dalla provinciale 342 dir porta alla rotatoria di viale Europa sulla strada provinciale 54 che collega a Montevecchia. Lunedì 3 e martedì 4 agosto la strada verrà chiusa al traffico automobilistico dalle 7 alle 18.

I soli residenti, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, potranno circolare in senso contrario di marcia solo ed esclusivamente in caso di effettiva necessità.

PER L’ORDINANZA CLICCA QUI