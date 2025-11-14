Cernusco, Sp 342 dir: continuano i lavori di consolidamento e riasfaltatura

In corso l’intervento di consolidamento del sottofondo stradale e di riasfaltatura della Sp 342 dir nel tratto tra Cernusco e Osnago

I lavori vengono eseguiti di notte per ridurre i disagi a chi percorre una delle strade più trafficate del territorio

CERNUSCO LOMBARDONE – Continuano i lavori di consolidamento del sottofondo stradale e di riasfaltatura predisposti dalla Provincia di Lecco lungo la Sp 342 dir nel tratto compreso tra i Comuni di Cernusco Lombardone e Osnago.

L’intervento, iniziato lunedì 3 novembre e della durata di circa 30 giorni, si prefigura come un importante risanamento e adeguamento della pavimentazione stradale di una delle arterie più trafficate dalla provincia di Lecco. Proprio per questo i lavori si svolgono in orario notturno per non creare disagio agli utenti della strada, tra le 21 e le 6 di mattina.

Da Villa Locatelli puntualizzano come con questo intervento vengano confermati, con i fatti, “la volontà e l’impegno della Provincia, in accordo con i Comuni interessati, per l’implementazione del livello di servizio della rete stradale provinciale, assicurando anche il minor disagio possibile all’utenza”.