Cernusco, successo per l’aperitivo itinerante pro Fabio Sassi con i Bagai di binari

L’iniziativa si è tenuta sabato scorso grazie alla sinergia con le attività commerciali del paese

Prossimi appuntamenti il mercoledì sera con Gelatiamo in piazza

CERNUSCO LOMBARDONE – Aperitivo itinerante a favore della Fabio Sassi, l’associazione che gestisce l’Hospice Il Nespolo sabato scorso, 12 luglio, a Cernusco.

L’iniziativa, promossa dai Bagai di Binari, ha colto nel segno calamitando l’interesse di un buon numero di persone interessate a gustarsi un momento di svago e leggerezza promosso nel nome della solidarietà.

Il tour ha preso avvio dalla pizzeria Maya di via Lecco, facendo poi tappa a Il Capriccio al Centro Ellisse, alla Stazione della Birra, al B Bar in centro paese presso la curt di Tripoli per finre al Papeete, dove la serata è proseguita in allegria con musica dal vivo di Daniele Bellitto con la sua inseparabile chitarra acustica e a seguire dj set.

Presenti il consigliere incaricato al Tempo libero e associazioni Monica Vanoli, il presidente della Fabio Sassi Giancarlo Ferrario con la vicepresidente Marisa Corradini che hanno approfittato dell’occasione per ragguagliare sui progetti in corso, su tutti la raccolta fondi per la sostituzione degli infissi e dei serramenti all’Hospice di Airuno.

Prossimi appuntamenti con i Bagai di Binari sono fissati il 16, 23 e 30 luglio con Gelatiamo in piazza nell’area mercatale di piazza della Vittoria. Grazie alla sinergia con altre associazioni, tutte e tre le serate saranno contraddistinte da proposte originali.

Mercoledì 16 luglio la biblioteca ospiterà delle letture a più voci per Marina, mercoledì 23 invece sarà la volta del turnoe di burraco in favore di Auser mentre il 30 luglio sarà possibile colorarsi i capelli grazie alla collaborazione con Barber Shop.