Cernusco, successo per lo spettacolo di Ginsong a favore di D&F

L’iniziativa è stata interamente a scopo benefico

In scena lo spettacolo “Alice & The wonder”

CERNUSCO LOMBARDONE – Successo per lo spettacolo “Alice & The wonder” portato in scena da Ginsong a favore di D&F a Cernusco.

Sala gremita, applausi e risate sono stati infatti gli ingredienti di un evento benefico a 360 gradi: il ricavato verrà devoluto in parte al progetto Pintando el futuro che Dentro e Fuori Cernusco sta portando avanti in Bolivia e in parte all’oratorio San Luigi. Inoltre la compagnia teatrale sostiene il progetto benefico a Most Mira in Bosnia del cooperante Kemal Pervanic e sono stati venduti i calendari di D&F del 2020 a favore di padre Carlo Biella in Mozambico.

Per sostenere l’attivo e apprezzato sodalizio cernuschese è possibile ora abbonarsi a Dentro&Fuori tramite l’apposito volantino, acquistando il calendario 2020 presso il bar Biella o settimana prossima fuori dalla chiesa di Cernusco nel formato da scrivania a 5 euro o da parete, a 8 euro.