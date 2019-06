Cernusco, torna la camminata tra Ville e Cascine

Appuntamento domenica mattina alle 9.30 in piazza della Vittoria per la partenza del tour

Il percorso si concluderà al Castello con un gustoso risotto. L’incasso servirà per l’acquisto di giochi inclusivi da posizionare al parco

CERNUSCO LOMBARDONE – Torna anche quest’anno la camminata tra Ville e Cascine, giunta alla 22esima edizione. L’appuntamento è per domenica 9 giugno con partenza alle 9.30 da piazza della Vittoria. L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale, grazie alla Consulta Cultura, Sport e Tempo Libero, in collaborazione con il locale Gruppo Alpini ed il supporto della Polisportiva Libertas Cernuschese e di Auser Insieme Cernusco. La passeggiata è un piacevole momento sia per godere delle bellezze paesaggistiche, sia per accedere a parchi e giardini privati situati sul territorio comunale abitualmente non visitabili.

Un percorso che farà piacere anche ai golosi

E’ richiesta l’iscrizione con il pagamento di 5 euro (gratuito per bambini sotto il metro di altezza), comprensivo di gustosa colazione alla partenza offerta dall’Associazione Auser e della risottata con stuzzichini vari, alla conclusione del percorso, presso il Castello di Cernusco offerto dalla proprietà e dal nuovo panificio “Il Pane di Nadia”. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di giochi inclusivi per bimbi con disabilità attraverso l’associazione Agaph. Tra le tappe previste dal percorso Ca’ Franca, Cascina Casate, Villa Rusca, Villa Springorum, Curt di Ferè e Curt di Bielet, Curt di Garghentet, Villa Borgazzi, Cascina Santa Cecilia e arrivo allo splendido Castello per il meritato riposo.

Il grazie del Comune per la collaborazione

L’amministrazione comunale rivolge un ringraziamento particolare ai proprietari che hanno risposto con il consueto entusiasmo offrendo l’opportunità di aprire i giardini e le porte delle loro residenze ai partecipanti, accogliendo personalmente i visitatori e in alcuni casi predisponendo anche un piccolo ristoro. “Grazie anche ai Volontari coinvolti e al Gruppo Alpini cernuschese, sempre disponibile e collaborativo per animare le iniziative e le manifestazioni cittadine” conclude il sindaco Giovanna De Capitani, aggiungendo che l’iniziativa è aperta anche agli amici a quattro zampe purchè tenuto al guinzaglio durante la passeggiata e fornito di kit per la raccolta delle deiezioni. I partecipanti verranno forniti di percorso dettagliato e gli ingressi delle residenze saranno corredati da cartelli con brevi cenni storici. Per ulteriori informazioni: www.comune.cernuscolombardone.lc.it, 039 9902314 (int.8),

segreteria@comune.cernuscolombardone.lc.it

IL DETTAGLIO DEL PERCORSO DELLA CAMMINATA TRA VILLE E CASCINE