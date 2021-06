Cernusco, torna la rassegna “Domenica al Parco” rivolta alle famiglie

Appuntamento domenica 27 giugno alle 17 al parco della Vittoria

Previste attività di intrattenimento per i bambini e proposte sportive per i genitori

CERNUSCO – Al via il 27 giugno alle 17 la seconda edizione della manifestazione “Domenica al parco”, promossa dall’Amministrazione comunale al Parco della Vittoria e rivolta ai bambini dai 3 ai 7 anni e alle loro famiglie.

Quest’anno il programma dedicato all’intrattenimento per i bambini si arricchisce con una serie di proposte pensate per mamma e papà. Così, mentre i piccoli si godono lo spettacolo, i giochi e la baby dance, gli adulti possono recuperare la forma fisica con sedute di yoga, di ginnastica e partite di ping pong. Il tutto con l’assistenza di personale esperto e nella cornice del Parco della Vittoria.

Il programma della prima domenica di appuntamenti domenicali prevede lo spettacolo “Un mare di avventure”, rappresentazione di intrattenimento che sensibilizza all’uso consapevole della plastica e al riciclo in chiave ludica e divertente con magia, bolle, balli e cantastorie.

Il pomeriggio si conclude poi al ritmo della Baby Dance curato da Movimenti Danza di Cernusco Lombardone.

Si raccoglieranno anche le iscrizioni per la domenica successiva 4 luglio dove protagonisti saranno i bambini che potranno allestire un vero mercatino con giocattoli e libri, dando il via a scambi e baratti lasciando riutilizzare da altri compagni ciò che ormai non si usa più! Ci sarà anche la Polizia Locale in divisa per un divertente percorso di educazione stradale con bici e tricicli.