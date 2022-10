Cernusco: torte e calen-lario per sostenere la missione di padre Sandro

Il 22 ottobre la presentazione di un calendario con le più belle foto del Lario

L’iniziativa servirà per raccogliere fondi per la missione di padre Sandro in Tanzania, a cui sono stati destinati 600 euro raccolti tramite la vendita di torte

CERNUSCO – Sessanta torte vendute grazie alle quali è stato possibile raccogliere 600 euro per Makiungu hospital dove opera padre Sandro Nava con la dottoressa Manuela Buzzi.

E’ l’ottimo risultato raggiunto dal banchetto benefico promosso domenica scorsa in occasione della festa compatronale di Cernusco della Madonna del rosario grazie alla preziosa collaborazione con l’antica Pasticceria Viscardi di Cernusco.

Un’iniziativa che non fa che confermare il prezioso legame di solidarietà tra Cernusco e padre Sandro Nava, alla cui missione in Tanzania verranno destinati anche i soldi raccolti dalla vendita del Calen-lario 2023, realizzato dall’associazione I bagai di binari con D&F che avrà come tema il Lario con foto suggestive del lago, ricordando i 150 anni della morte di Alessandro Manzoni. Il calendario, realizzato in due formati, da tavolo e parete, verrà presentato sabato 22 ottobre presso la scuola primaria di via Pirovano alle 17 con l’intervento della compagnia teatrale La sarabanda e i saluti delle autorità invitate.