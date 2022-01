Cernusco, troppe assenze tra i docenti: orario ridotto all’istituto comprensivo

Studenti a scuola solo in orario antimeridiano fino a venerdì 14 gennaio

Una trentina i docenti assenti: “Così è impossibile garantire le lezioni regolari. Stiamo vivendo un momento particolare, di vera emergenza”

CERNUSCO – Troppe assenze tra i docenti: la dirigente dell’istituto comprensivo Bonfanti e Valagussa si è trovata costretta a prorogare fino a venerdì la scelta, presa a inizio settimana e inizialmente valida fino a oggi, martedì, di anticipare l’orario di uscita dai plessi scolastici.

“Stiamo vivendo un momento particolare e di notevole emergenza” commenta la stessa dirigente Francesca Anna Maria Alesci, sottolineando come siano una trentina i professori assenti in questi giorni, rendendo impossibile l’organizzazione del regolare orario scolastico. Numeri altissimi dovuti in larga parte al Covid (qui l’articolo sulla situazione generale in provincia di Lecco), con docenti costretti a restare a casa a causa della positività al virus e al conseguente rispetto della misura della quarantena. “Abbiamo anche altre assenze dovute ad altre esigenze lecite e legittime, ma sicuramente lo stato di emergenza in cui si trova la scuola è dovuta all’alto numero di contagi al coronavirus riscontrato negli ultimi giorni”.

Di fronte a questa drastica riduzione del corpo docente, l’istituto ha così deciso di accorpare le lezioni nella fascia antimeridiana garantendo per tutti gli studenti della primaria la possibilità di consumare il pranzo in mensa. Diverso il discorso per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, dove il servizio è stato sospeso per le classi a tempo prolungato. Garantito invece il tempo pieno alla scuola materna di Montevecchia.

La scelta di ridurre l’orario scolastico era stata presa nelle ore antecedenti il ritorno sui banchi alla luce di una situazione, quella delle numerose assenze, che non è stato possibile tamponare (almeno per ora) facendo ricorso a supplenti. Inizialmente la misura era stata prevista solo per lunedì e martedì confidando sul fatto che il mercoledì fosse già, da calendario, un giorno corto. Lo scenario non è però cambiato rispetto a inizio settimana tanto che proprio questa mattina la preside ha deciso di prolungare l’orario ridotto fino a venerdì 14 gennaio. “Ho informato tutti e quattro i sindaci i cui Comuni (Cernusco, Montevecchia, Osnago e Lomagna, ndr) fanno parte del Comprensivo della situazione difficile che stiamo vivendo e sono in costante contatto con loro. Siamo al lavoro per garantire il ritorno in classe a orario completo” conclude la dirigente, confidando di poter ragionare su numeri migliori già a partire da settimana prossima.

L’orario in vigore è quindi 8.15 – 14.15 per le primarie, 8-14 per mercoledì 12 e venerdì 14 gennaio alla scuola media e 8 – 13.30, sempre alla media, giovedì 13 gennaio. Verrà garantito il servizio di trasporto mentre il servizio mensa è stato sospeso solo per le classi a tempo prolungato della scuola secondaria di primo grado.