Cernusco, tutto pronto per la notte bianca baby

Appuntamento sabato 1° giugno a partire dalle 17

Tante attività e iniziative previste apposta per i più piccoli

CERNUSCO LOMBARDONE – Torna sabato 1° giugno la Notte Bianca Baby. La manifestazione è pensata per bambini tra i 3 e i 10 anni che, accompagnati da genitori e nonni, potranno trascorrere in Piazza della Vittoria alcune ore pomeridiane con animazione, musica, sport e laboratori, per poi continuare nelle ore serali ancora con spettacolo, baby dance e letture della buona notte. Una bella occasione per le famiglie di stare insieme, con l’opportunità di giocare e partecipare alle diverse iniziative, voluta e organizzata dall’Amministrazione Comunale e dalle Consulte Cultura-Sport-Tempo Libero e Giovani, dedicandola proprio ai cittadini più piccoli.

Giochi, laboratori, prove di arrampicata e circuito stradale

Tantissime le attività che, a partire dalle 17, cattureranno l’attenzione dei più piccoli. Tra queste la prova di arrampicata, il circuito stradale per bici e tricicli con la Polizia Locale e la pista di monopattino e skate- Non solo, ma i giochi e i laboratori a cura del Nido Pincopallino, i tiri in porta con i ragazzi della Consulta Giovani, l’animazione con gli artisti di strada e tante altre sorprese. Le famiglie potranno organizzarsi per la cena al sacco sul posto oppure assaggiare le specialità del Pastaio on the road o anche avvalersi del servizio cucina presso l’Oratorio. Alle 20.30 è previsto lo spettacolo della compagnia Spettacolo senza mura. A seguire una scatenata baby disco dance e infine fiabe della buonanotte animate dagli amici del Gufo Peppone accompagnate da una dolce camomilla.

Ci sarà anche il mercatino dell’usato “Gioca e rigioca”

Una novità importante è l’iniziativa “Gioca e rigioca”, promossa dalla Consulta Ambiente ed Ecologia dove bambini e ragazzi daranno vita ad un mercatino di scambio e baratto di libri e giochi usati. Tutto il ricavato verrà devoluto all’associazione AGAPH per l’acquisto di giochi inclusivi da posizionare nell’area giochi del Parco della Vittoria.

La manifestazione si terrà, in forma ridotta, anche in caso di maltempo.