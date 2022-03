La cerimonia di inaugurazione si è tenuta ieri, sabato, davanti al Comune

Il progetto di mobilità garantita va avanti grazie alla collaborazione tra Vo.Ce, Pmg Italia e le aziende sponsor

CERNUSCO – Un lavoro sinfonico tra l’amministrazione comunale, l’associazione Vo.Ce e tutti gli sponsor grazie al quale è stato possibile suonare la melodia della solidarietà. E’ la metafora usata ieri mattina, sabato, dall’assessore Pietro Santoro alla cerimonia di consegna di un Fiat Doblò attrezzato al trasporto delle persone con difficoltà motoria avvenuto nella piazza del Municipio.

Frutto della continua la collaborazione tra l’Associazione Vo.Ce., presieduta da Alvaro Pelà e PMG nell’ambito del disegno di mobilità garantita che ha preso il via nel Comune di Cernusco Lombardone nell’anno 2011, il progetto si prefigge l’obiettivo, tramite la messa a disposizione di un nuovo veicolo attrezzato concesso in comodato gratuito da PMG Italia (che andrà a sostituire quello precedente), di consentire alle persone, anche con difficoltà motoria, di partecipare attivamente alla vita della società, soddisfacendo il fondamentale bisogno umano di contatti e relazioni. Il progetto prevede anche servizi trasporto sociale e di accompagnamento di vario tipo: casa/lavoro, attività di tempo libero e socializzazione, terapie, cure mediche, diritti e doveri civici (elezioni/referendum), e tanti altri.

Il Progetto Mobilità Garantita potrà adesso proseguire per altri 2+2 anni grazie al senso di responsabilità sociale degli imprenditori locali, che abbinano il proprio marchio e la propria immagine ad una iniziativa solidale e sociale realizzata per il benessere della comunità con il fine di offrire un valido supporto ai servizi socio-assistenziali territoriali.

Ed è proprio all’aziende sponsor che ha rivolto il suo grazie l’assessore Santoro, presente ieri in rappresentanza del sindaco Gennaro Toto, assente per motivi personali. “Il merito di questa musica del servizio è soprattutto di tutte queste aziende del nostro territorio che hanno risposto positivamente con un gesto di grande altruismo e responsabilità. Come Amministrazione Comunale, in questi pochi mesi di amministrazione, abbiamo sperimentato lo spirito di solidarietà e di vicinanza alla fragilità in più occasioni: il nostro territorio è ricco di esperienze di questa prossimità e l’Associazione Vo.Ce. ne è un chiaro esempio. Questa terra ha la sua identità anche nel servizio, nella vicinanza e nel soccorso, quasi come una vocazione originale e propria, un segno particolare che la distingue da tutte le altre terre. “Ciò che ci deve gratificare – mi ha detto il Sindaco stamattina al telefono -. è che tutta la comunità è orgogliosa di voi”. Orgoglio, gratitudine, sentimenti che devono diventare operosità, segno concreto a esempio e modello, soprattutto per le nuove generazioni”.

Dopo gli interventi di alcuni rappresentanti di PMG Italia, del presidente di Vo.Ce e di alcuni volontari, sono stati consegnati gli attestati a tutti gli sponsor presenti mentre il parroco don Alfredo Maggioni ha infine benedetto il furgoncino.