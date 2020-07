Cernusco, una messa in suffragio di tutti i cernuschesi morti per Covid

E’ in programma domenica 5 luglio alle 10.30 nel giardino della canonica parrocchiale

La messa, celebrata da don Alfredo Maggioni, verrà trasmessa anche su Youtube

CERNUSCO – Una messa in suffragio di tutti i cernuschesi morti durante l’emergenza sanitaria da Covid 19. E’ quanto è in programma domani, domenica, alle 10.30 nel giardino della canonica parrocchiale, con ingresso da via Sant’Ambrogio. La celebrazione religiosa sarà officiata dal parroco don Alfredo Maggioni.

L’amministrazione comunale consiglia di parcheggiare l’auto presso il piazzale della Chiesa oppure nelle aree di sosta al Cimitero. Lo spazio verrà allestito prevedendo il distanziamento delle sedute e degli accessi. Vige obbligo di indossare mascherina o altro indumento a protezione di naso e bocca.

Sarà possibile seguire da casa la diretta streaming della celebrazione a partire dalle 10.20 canale YouTube dell’oratorio San Luigi di Cernusco Lombardone.