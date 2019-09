Cernusco, Valsecchi costruzioni vince il 10^ torneo di calcio femminile

La manifestazione sportiva si è tenuta in oratorio a Cernusco Lombardone

L’iniziativa porta la firma dell’associazione I bagai di binari

CERNUSCO – La Valsecchi Costruzioni si è aggiudicata la decima edizione del torneo di calcio femminile organizzato dall’associazione I bagai di binari. La manifestazione sportiva si è tenuta venerdì sera al campo sportivo dell’oratorio San Luigi grazie alla collaborazione con il Gs San Luigi, il Cab Merate e l’associazione D&F.

Le ragazze della Valsecchi Costruzione hanno sconfitto in finale quelle della Orvad prodotti Incor 3 aggiudicandosi così il buono per una cena alla Ca’ di Mat. Medaglia di bronzo invece per il team sponsorizzato da Onoranze funebri Mattavelli – Dolci Orvad.

Il ricavato della manifestazione verrà devoluto all’associazione I bagai di binari per i numerosi progetti benefici portati avanti.

Gli organizzatori rivolgono quindi un sentito ringraziamento all’oratorio di Cernusco per l’ospitalità e ai numerosi sponsor sostenitori. Ovvero O.F. Mattavelli, Orvad, Brianza Living, Cab Merate, Marmi graniti Bonfanti, Cristina Belfiore, Cartoleria Brivio Zappa, Pasticceria Galli, Decathlon Osnago, Ca’ di mat, Il Forno, bar Il centro, Plaza Cafè, Bar Sport di Osnago, Incor 3 di Ronco Briantino, Salumificio Spina, Macelleria Crippa, Caffè del Centro e Bar Biella di Cernusco.