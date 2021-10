Da oggi sarà possibile stampare i certificati anagrafici in sette tabaccherie meratesi

Panzeri: “E’ un servizio che si va ad affiancare a quello svolto in Anagrafe”

MERATE – Da oggi, venerdì 1° ottobre, sarà possibile ricevere una copia dei certificati anagrafici anche in tabaccheria. Il nuovo servizio, già presente in diversi capoluoghi italiani, viene attivato per la prima volta in provincia di Lecco a Merate grazie all’accordo stipulato tra l’amministrazione comunale e la Fit, federazione italiana tabaccai, di Lecco. Sette le tabaccherie meratesi che hanno accettato di inserire questo servizio all’interno della propria attività, riconoscendo la comodità della proposta.

“E’ un servizio che va ad affiancarsi a quello svolto tradizionalmente in anagrafe – ha sottolineato il sindaco Massimo Panzeri presente questa mattina alla tabaccheria Alla Pianta di piazza Italia insieme alla responsabile del servizio anagrafe Claudia Consonni – . Siamo convinti di poter offrire in questo modo un servizio più ampio alla cittadinanza visto la maggiore apertura oraria delle tabaccherie rispetto agli uffici comunali”.

La stampa del certificato in tabaccheria (dalla residenza all’atto di nascita passando per quello di morte, stato civile e quant’altro) costa per l’utente 2 euro, mentre in Comune il costo è di 50 centesimi.

L’attivazione del servizio, reso possibile a livello operativo grazie alla consulenza offerta dalla ditta Novares, non ha invece costi per il Comune, come ribadito dalla presidente lecchese della Fit Fulvia Nava. Anche dal punto di vista della tutela della privacy il collegamento avviene in totale sicurezza, appoggiandosi all’anagrafe nazionale. Della vicenda si era discusso anche in Consiglio comunale, quando era stata approvata la convenzione con la Fit.

Oltre Alla Pianta hanno aderito le tabaccherie di piazza Giulio Prinetti 28, via Sant’Ambrogio 38, via Statale 75 e 50, via Fratelli Cernuschi 31 e via Bergamo 19.