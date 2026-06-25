Cestino colmo di rifiuti al cimitero di Brivio, la denuncia di Plastic Free

La referente di Plastic Free segnala una situazione chiede azioni più incisive sul territorio

Tra le proposte avanzate vi è l’utilizzo di fototrappole nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno

BRIVIO – Un cestino pubblico colmo di rifiuti e utilizzato per conferimenti impropri nel parcheggio del cimitero di Brivio. È quanto segnala Ornella Pozzoni, referente di Plastic Free e membro di minoranza della commissione Ecologia e Ambiente del Comune di Brivio, che torna a richiamare l’attenzione sul tema dell’abbandono dei rifiuti e del decoro degli spazi pubblici.

Secondo Pozzoni, non si tratterebbe di un episodio isolato. Situazioni analoghe si sarebbero già verificate in passato nella stessa area, evidenziando una criticità che continua a ripresentarsi e che, a suo giudizio, richiede interventi più incisivi per essere affrontata in modo efficace.

La referente di Plastic Free sottolinea come, negli anni, sul tema si siano susseguiti confronti, promesse e discussioni, senza che il problema venisse definitivamente risolto. Per questo ritiene necessario passare dalle parole ai fatti attraverso investimenti e strumenti adeguati per contrastare i comportamenti scorretti.

Tra le possibili soluzioni indicate vi è il posizionamento di fototrappole nelle aree maggiormente soggette all’abbandono dei rifiuti, così da poter individuare eventuali responsabili e procedere con le sanzioni previste. Pozzoni richiama inoltre la necessità di investire non solo in attrezzature, ma anche in controlli, tempo e presenza costante sul territorio, comprese le frazioni.

“Continuare semplicemente a parlarne senza adottare soluzioni concrete significa permettere che tutto rimanga invariato”, osserva, evidenziando come regolamenti e norme risultino inefficaci se non accompagnati da verifiche e interventi adeguati.

Per Pozzoni, la tutela del territorio riguarda l’intera comunità e non può prescindere dal rispetto delle regole da parte di tutti i cittadini. Da qui l’appello affinché vengano adottate misure concrete per contrastare l’abbandono dei rifiuti e preservare il decoro degli spazi pubblici, dando risposta a una problematica che, secondo quanto segnalato, interessa da tempo diverse aree del territorio comunale.