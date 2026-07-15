Chirurgia d’avanguardia a Merate: colon operato in laparoscopia con il paziente sveglio

Al Mandic eseguita la prima emicolectomia laparoscopica in anestesia neuroassiale

Il paziente è un uomo di 76 anni con patologie respiratorie che rappresentavano una controindicazione all’anestesia generale convenzionale

MERATE – Un importante traguardo per le Strutture Complesse di Anestesia-Rianimazione e di Chirurgia Generale dell’Ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate: nelle scorse settimane è stata eseguita con successo la prima emicolectomia destra videolaparoscopica in anestesia neuroassiale, una procedura altamente specialistica che ha consentito di effettuare un intervento maggiore di chirurgia colo-rettale senza ricorrere all’anestesia generale e all’intubazione orotracheale.

L’intervento, definito “Awareness Surgery” perché realizzato con paziente sveglio e collaborante, è stato eseguito su un uomo di 76 anni che presentava importanti comorbidità respiratorie che rappresentavano una controindicazione all’anestesia generale convenzionale. Per questo motivo è stata scelta un’anestesia neuroassiale che ha consentito di compiere l’intervento mantenendo il paziente spontaneamente respirante, vigile e costantemente in comunicazione con l’anestesista durante tutta la procedura.

La tecnica videolaparoscopica, associata a un approccio anestesiologico mirato, ha permesso di ridurre l’impatto dell’intervento, limitando ulteriormente lo stress fisiologico e preservando la funzione respiratoria del paziente. Si tratta di una strategia che richiede un elevato livello di esperienza, un’attenta selezione del paziente e una perfetta integrazione tra le diverse figure professionali coinvolte.

L’intervento è stato reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra il personale di Chirurgia Generale, guidato da Andrea Costanzi, e l’équipe di Anestesia e Rianimazione, diretta da Davide Guzzon, che hanno pianificato un percorso personalizzato sulla base delle caratteristiche cliniche del paziente.

A tre ore dalla conclusione della procedura, il paziente è stato in grado di alzarsi dal letto e camminare autonomamente, un risultato che testimonia i benefici di un percorso perioperatorio associato all’ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) orientato al recupero precoce e alla riduzione delle complicanze postoperatorie.

Così Andrea Costanzi, Direttore Chirurgia Generale Merate e Davide Guzzon, Direttore Anestesia e Rianimazione Merate: “Questa esperienza rappresenta la prima emicolectomia destra videolaparoscopica in anestesia neuroassiale realizzata all’interno dell’ASST Lecco e conferma l’impegno dell’Azienda nell’introdurre soluzioni innovative e personalizzate, capaci di offrire opportunità terapeutiche anche a pazienti che, per le loro condizioni cliniche, potrebbero non essere candidabili ai tradizionali percorsi chirurgici. Un ringraziamento a tutti i colleghi della Neuraxial Awareness Academy, diretta dal Carmelo Magistro, Primario di Chirurgia Generale dell’Ospedale Vizzolo Predabissi dell’ASST Martesana e Melegnano, e a Davide Vailati, responsabile UOS Blocco Operatorio dell’Ospedale di Melegnano, e al suo Primario Giovanni Marino, Direttore della UOC di Anestesia e Rianimazione, per averci sostenuto nel percorso formativo che ci ha condotti ad eseguire questo intervento”.