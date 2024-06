Chiusura semi intensiva pneumologica: i sindaci chiedono un incontro al Dg Trivelli

La presa di posizione dei sindaci del Meratese e del Casatese dopo la chiusura dei posti letto della terapia semi-intensiva pneumologica

“Invitiamo Regione Lombardia, la direzione generale di Asst Lecco, Dg welfare ad intervenire rapidamente per trovare una soluzione”

MERATE – “Invitiamo Regione Lombardia, la direzione generale di Asst Lecco, DG welfare ad intervenire rapidamente per trovare una soluzione per il ripristino del servizio presso l’Ospedale Mandic”. A prendere posizione in merito alla chiusura dei posti letto della terapia semi-intensiva pneumologica sono tutti i sindaci del Meratese e del Casatese che, nelle scorse ore, hanno inviato una lettera al direttore generale di Asst Lecco Marco Trivelli e all’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso.

Nella missiva i primi cittadini chiedono al dg Trivelli un incontro per poter discutere della vicenda che sta provocando molte preoccupazioni in tutto il territorio, rimarcando come la “chiusura dei posti letto della terapia semi-intensiva Inrca presso l’Ospedale Mandic priva il nostro territorio di un servizio sanitario fondamentale”.

Pur riconoscendo “le difficoltà a reperire personale infermieristico”, i sindaci sottolineano come “il nostro territorio e l’Ospedale Mandic meritano ogni possibile sforzo per garantire un’assistenza e una degenza qualificate per le condizioni pneumologiche acute più gravi”.

Il riferimento è anche a chi soffre di patologie croniche: “La semi-intensiva respiratoria rappresenta anche un riferimento imprescindibile per l’assistenza qualificata di condizioni patologiche neuro muscolari croniche che vanno incontro a riacutizzazioni, con un’attrattività che va ben oltre il territorio del nostro distretto (si pensi alle riacutizzazioni in soggetti affetti da distrofie muscolari che fanno riferimento a Merate)”.

Da qui la richiesta perentoria: “Invitiamo Regione Lombardia, la Direzione generale di ASST Lecco, DG welfare ad intervenire rapidamente per trovare una soluzione per il ripristino del servizio presso l’Ospedale Mandic, in un’interlocuzione con Inrca che siamo certi è già stata avviata ma non escludendo, anzi verificando, strategie interne che possano supplire a questa difficoltà di Inrca”.

Una richiesta che va di pari passo con quella di un incontro con Trivelli “per poter discutere con i Sindaci del territorio di questo tema, nello spirito collaborativo che ha contraddistinto il rapporto tra Enti Locali ed Asst in questi mesi”.