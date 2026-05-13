Cinque frazioni in gara per Merate Chef: finale il 25 luglio con Joe Bastianich

Si comincia il 2 giugno a Sartirana

Gran finale il 25 luglio in piazza Prinetti con la sfida tra i piatti preparati dalle cinque frazioni. Ospite d’onore Joe Bastianich

MERATE – Cinque frazioni unite in una sfida che punta a rafforzare la coesione e il senso di appartenenza alla città solleticando la passione per il gusto e il buon cibo. E’ un evento che punta ad attirare curiosità, attenzione e partecipazione Merate Chef, iniziativa promossa dalla Pro Loco per animare l’estate meratese, coinvolgendo i diversi rioni della città.

“Prima che un evento, questo è un progetto di comunità” ha sottolineato, con orgoglio, la presidente Simona Vitali ringraziando Giacomo Ventrice, già numero uno del sodalizio con sede in via Roma e attuale segretario dell’associazione L’incontro, per l’idea proposta e pronta a diventare realtà, nel giro di qualche settimana, grazie all’apporto convinto di tutte le frazioni di Merate.

In gioco, ci saranno infatti tutti: da Sartirana a Cassina, passando per Brugarolo, Novate e Pagnano con gran finale, il 25 luglio, in piazza Prinetti alla presenza niente meno che di Joe Bastianich come ospite d’onore.

Ogni frazione parteciperà al contest dedicando una serata speciale nell’ambito delle feste, patronali e non, proposte con l’inizio dell’estate. Agli avventori verrà proposto di scegliere il primo piatto più buono o che meglio rappresenta la frazione: il piatto che avrà incassato il maggior numero di preferenze verrà poi portato in finale in piazza in una gara all’ultimo fornello.

Il tour gastronomico tra le frazioni comincia il 2 giugno a Sartirana e proseguirà poi il 6 giugno a Brugarolo e il 7 a Cassina. Sarà poi la volta di Novate, il 20 e Pagnano il 21 giugno con finale il 25 luglio sotto la Torre. Inutile dire che i volontari delle cucine, riconducibili agli oratori e al centro sportivo di Cassina, stanno già pensando a dei piatti ad hoc da proporre per stupire e… prendere per la gola i votanti. I dettagli però sono rigorosamente top secret e potranno essere scoperti solo andando di persona alle feste.

“Pensiamo sia un modo per portare anche più persone nelle diverse persone, spinte dalla curiosità e dalla voglia di provare nuove cucine e nuovi accostamenti”.

L’obiettivo, dichiarato, è quello di far diventare questo appuntamento una tradizione dell’estate meratese. “E’ il nostro evento di punta insieme a Merate DiVino. Proponiamo un format innovativo che, partendo dal cibo, punta a far vivere la città”.

Alla finale del 25 luglio ogni frazione avrà un angolo intorno alla fontana davanti al Comune dove cucinerà il piatto finalista. “Si partirà da zero, dagli ingredienti semplici per poi preparare, davanti a tutti, il piatto”. Una giuria di esperti, scelta tra i ristoratori della zona, sancirà poi la frazione vincitrice. In piazza ci sarà anche Joe Bastianich volto popolare di Master Chef. Verranno allestiti diversi angoli food e drink, verrà diffusa musica e saranno previsti momenti di gioco e attività per i bambini per una serata che strizza l’occhio alle notte bianchi proponendo per come comune denominatore la sfida al cibo più gustoso.

“Era da prima del Covid che volevano proporre una manifestazione di questo tipo” ha aggiunto Roberto Riva, coordinatore dei volontari dell’area feste di Brugarolo. “Ora ci siamo riusciti e un grande grazie va anche alle parrocchie che hanno sposato questa proposta”.

Cuochi e volontari delle frazioni sono già al lavoro per sorprendere e far venire l’acquolina in bocca ricordando che l’unione fa la forza.