Città sane: Merate lancia il questionario per sondare il benessere percepito

Iniziativa dell’amministrazione comunale per portare avanti il progetto Città Sane

Il sondaggio punta a raccogliere valutazioni e suggerimenti dei residenti per trasformarle in azioni concrete per una comunità più sana

MERATE – Elaborare il profilo di salute di Merate e a redigere così un piano delle

attività di miglioramento, con interventi concreti e misurabili. E’ l’obiettivo del questionario di rilevazione del benessere percepito, lanciato dall’amministrazione comunale che intende così portare avanti il progetto Città Sane sostenuto dall’Oms.

“L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che il benessere dei cittadini è influenzato per il 70% da fattori non sanitari: stili di vita, ambiente, cultura, relazioni sociali e servizi urbani. Il Comune ha quindi un ruolo strategico nel favorire la qualità della vita. Per questo ogni scelta amministrativa — dall’urbanistica alla scuola, dal commercio al sociale, dalla cultura allo sport — deve sempre essere valutata in base alla sua ricaduta sulla salute dei cittadini” ha precisato il sindaco Mattia Salvioni.

La vice sindaca Valeria Marinari e il consigliere Franco Tortorella, delegato alla sanità, hanno aggiunto: “Il questionario è stato progettato per mappare in modo integrato la realtà meratese. Le domande sono suddivise in sezioni tematiche che toccano i determinanti della vita quotidiana: dagli stili di vita e salute alla qualità dell’ambiente urbano, passando per servizi comunali e sociali e partecipazione e Cultura” .

Il questionario è anonimo, richiede circa 10 minuti ed è compilabile da smartphone, tablet o PC inquadrando l’apposito Qrcode. È inoltre sempre disponibile sul sito del Comune di Merate.

QUI IL LINK DEL SONDAGGIO