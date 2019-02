Appuntamento sabato 2 marzo all’auditorium comunale

In scena la compagnia Teatro Necessario

MERATE – Inaugurazione speciale per Caffeine Merate Danza 2019. Il primo appuntamento della rassegna, in programma sabato 2 marzo alle 16.30 all’auditorium comunale, è adatto a un pubblico di adulti e bambini, ragazzi e famiglie. L’iniziativa porta la firma di Claps, con la collaborazione del Comune di Merate e dell’associazione Piccoli Idilli. Dopo centinaia di repliche in tutto il mondo, infatti, arriva anche a Merate il circo contemporaneo del Teatro Necessario, con musica dal vivo, clownerie, acrobatica e tante risate. Sul palco si alterneranno Leonardo Adorni, Jacopo Maria Bianchini, Alessandro Mori, ovvero i “Clown in libertà”. Accompagnati dalla musica, con sequenze di mano a mano, duelli, intricati passaggi di giocoleria, evoluzioni e piramidi, gli artisti cercano con ogni mezzo di sorprendere gli spettatori, a costo di farsi vicendevoli dispetti. I tre buffi clown sul palco sembrano colpiti da un’eccitazione infantile all’idea di avere una scena e un pubblico a loro completa disposizione. La compagniaTeatro Necessario è nota anche a livello internazionale ed è rinomata per curare la direzione artistica di Tutti Matti per Colorno, festa internazionale di circo e teatro di strada.

Biglietti: 10 euro intero, ridotto (under 25 e over 65) 8 euro. Ridotto speciale per gli allievi delle scuole di danza 6 euro. Abbonamento promo per tutti gli spettacoli 30 euro. I biglietti sono in vendita nei luoghi di spettacolo un’ora prima dell’iniziodella rappresentazione e online su www.claps.lombardia.it.

ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DI CAFFEINE