Colonie feline, Enpa interrompe il servizio: “Nessuna risposta dai Comuni”

Nessun aiuto dai municipi per tutela e sterilizzazione dei gatti randagi

Da gennaio, Enpa costretta ad interrompere i servizi dedicati ai felini

LECCO – Chi non conosce da vicino l’attività di associazioni animaliste come Enpa, non sa quanta fatica, lavoro, tempo e passione richieda ogni giorno ai suoi volontari. La cura delle colonie di gatti randagi, il loro contenimento e tutela, è il risultato di decenni di lavoro sul territorio.

Dal cibo portato quotidianamente ai felini, alla cattura dei gatti adulti per la loro sterilizzazione, dalle cure veterinarie per gli esemplari malati o feriti alla gestione dei cuccioli (spesso recuperati ancora troppo piccoli per alimentari in autonomia e ‘imboccati’ giorno e notte dai volontari) per i quali l’adozione è spesso la conclusione di un lungo e impegnativo percorso.

Un vero e proprio ‘lavoro’ per la collettività affidato al mondo del volontariato che, negli anni, ha potuto usufruire di rari contributi dalle istituzioni. Aiuti economici che ora si sono ridotti al nulla.

Lo denuncia la stessa Enpa facendo sapere che, a malincuore, sarà costretta ad interrompere i servizi finora dedicati alle colonie feline. L’associazione ne ha dato notizia ai Comuni in una lettera, non avendo avuto alcuna risposta (se non da un’amministrazione comunale per un incontro) alla proposta di convenzione per le attività correlate alla gestione delle colonie feline, analogamente a quanto già avviene per i cani con i canili convenzionati.

“Dal 1 gennaio 2020, tutte le comunicazioni riguardati colonie feline, gatti ritrovati feriti, sterilizzazioni ect.. saranno inoltrate ai Comuni e organi competenti” spiega l’associazione nella missiva.

“Da troppo tempo le associazioni si sostituiscono alle istituzioni” spiega Silvana Benedetti, presidente di Enpa Merate e commissaria per Enpa Provinciale di Lecco. Il riferimento è alla legge regionale che incarica i comuni della gestione e tutela delle colonie feline.

L’Enpa meratese aveva promosso anche un progetto per la realizzazione di un gattile, una struttura dove poter ospitare i felini in attesa di adozione o che necessitano cure, un’iniziativa purtroppo rimasta sulla carta.