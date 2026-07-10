Comunità energetica Sinergia: finanziamenti per i Comuni di Merate, Lomagna e Verderio

Ammontano a 226.206 euro i fondi messi a disposizione di otto Comuni della Cer Sinergia

“L’esito del bando conferma come l’adesione alla CER Sinergia garantisca un vantaggio tangibile”

MERATE – Anche i Comuni di Merate, Lomagna e Verderio rientrano tra quelli che riceveranno dei finanziamenti attraverso il bando Reload-CER, promosso da Regione Lombardia per sostenere soggetti pubblici con una popolazione superiore a 5.000 abitanti nella realizzazione di nuovi sistemi di produzione e accumulo di energia rinnovabile inseriti in Comunità Energetiche Rinnovabili.

Seguiti dal supporto tecnico e strategico di Fondazione Sinergia di cui sono soci, i tre Comuni lecchesi (insieme a Bergamo, Calusco d’Adda, Clusone, Lesmo e Ponteranica) hanno così intercettato e ricevuto contributi a fondo perduto che permetteranno di implementare le fonti di energia pulita all’interno dei territori, rafforzando il modello di autoconsumo collettivo sul territorio e l’impegno nei confronti della transizione energetica.

Complessivamente ammontano a 226.206 euro i fondi destinati alla realizzazione e allo sviluppo di impianti a fonte rinnovabile per otto amministrazioni locali parte della Comunità Energetica Sinergia.

Un risultato accolto con soddisfazione da Paolo Alessio, presidente di Fondazione Sinergia CER: “Grazie alle risorse del bando Reload-CER gli otto Comuni coinvolti potranno realizzare impianti per un valore complessivo superiore a 1,5 milioni di euro. L’esito di questo bando evidenzia come l’adesione alla CER Sinergia garantisca un vantaggio tangibile, fornendo alle amministrazioni e agli enti locali le competenze per sbloccare fondi destinati allo sviluppo ambientale della propria comunità”.

Tra le opere ammesse a finanziamento spicca l’impianto fotovoltaico destinato al Centro Tutte le Età (CTE) Carnovali del Comune di Bergamo. Il progetto prevede l’installazione di un’infrastruttura dalla potenza di 103,305 kW, a fronte di un intervento economico complessivo di 290.000 euro, di cui 48.000 saranno coperti dai finanziamenti regionali ottenuti tramite il lavoro congiunto con Fondazione Sinergia.