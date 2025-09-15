Con Bici in Comune largo alla mobilità dolce: il progetto di Montevecchia e Missaglia

L’obiettivo di Bici in Comune è incentivare l’uso della due ruote nel quotidiano

57mila gli euro a disposizione per finanziare iniziative di promozione ed eventi legati alla mobilità dolce

MONTEVECCHIA – Incentivare l’uso della bicicletta per la mobilità quotidiana e il tempo libero, valorizzando il territorio e favorendo nuove opportunità turistiche. Sono gli obiettivi del progetto “Bici in Comune”, promosso dalle amministrazioni comunali di Montevecchia e di Missaglia, risultato tra i vincitori del bando nazionale promosso e finanziato dal Ministero per lo Sport e i Giovani in collaborazione con Sport e Salute e Anci. Coinvolti nel progetto, insieme ai due Comuni, la cooperativa Paso, incaricata del coordinamento delle attività e delle realizzazione degli eventi sul territorio, Brig e il Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone.

57mila gli euro messi a disposizione grazie ai quali sarà possibile finanziare attività di promozione turistica e valorizzazione territoriale, attraverso l’incentivo all’uso della due ruote.

“Vogliamo promuovere la bici come mezzo quotidiano alternativo all’uso dell’auto e valorizzare le due ruote come mezzo per scoprire anche le bellezze eno-gastronomiche del Parco del Curone” ha spiegato il sindaco di Montevecchia Ivan Pendeggia, sottolineando la partnership avviata con Missaglia, Comune che non avendo ancora approvato il bilancio al momento della presentazione della candidatura al bando, parteciperà solamente con iniziative ed eventi di promozione.

L’iniziativa si legherà strettamente al progetto più ampio 2 ruote 3 parchi, che intende promuovere una maggior connessione su sentieri rivolti alle bici tra parco del curone, parco Adda Nord e Parco del Lambro.

“L’obiettivo è superare anche il cliché per cui le bici sono diventate quasi un problema di convivenza all’interno dei parchi, investendo per l’individuazione di percorsi riservati, opportunamente segnalati con cartellonistica ad hoc e interventi di formazione nelle scuole.

“Puntiamo sulla promozione dell’uso della bicicletta, affinché questo diventi anche un volano di scoperta del territorio” le parole di Francesco Toscano, coordinatore regionale di Sport e Salute, che sabato farà capolino anche a Lomagna e a Paderno per le analoghe iniziative promosse in questi territori (Lomagna con Osnago e Paderno con Verderio e Cornate).

Ideato per erogare contributi sulla promozione, il bando Bici in Comune si contraddistinguerà per l’organizzazione di ciclotour, valorizzazione delle bellezze locali, realizzazione di stalli per le bici elettriche (a Montevecchia zona Casetta e a Missaglia nella zona del campo sportivo); iniziative di “bike plogging”, ovvero la raccolta di rifiuti durante escursioni in bicicletta.

Solo una minima parte del contributo potrà essere utilizzato per interventi di tipo infrastrutturale: “Useremo questi fondi per la sistemazione dell’intersezione tra la pista ciclabile che collega a Cernusco e l’innesto con via del Pestalotto” ha rimarcato Pendeggia, evidenziando come questo intervento si lega a un altro progetto dedicato proprio a via del Pestalotto dove è prevista la realizzazione di un parco inclusivo, di uno stagno didattico e di un casetta che funga da punto informativo turistico.

Tra le suggestioni del progetto c’è quella di valorizzare il sentiero del Rosmarino, con un itinerario accessibile a tutti che partendo da Missaglia arrivi a Montevecchia, cuore della Brianza, toccando anche la Valfredda e Bagaggera, coinvolgendo agriturismi e aziende agricole della zona.

“Il nostro impegno è quello di veicolare e sostenere un turismo che già c’è in queste zone, dando una risposta anche all’over tourism” ha aggiunto Davide Ronzoni, direttore dell’area AgriFood di Cooperativa Paso (presente con il presidente Raffaele Pirovano), affiancato da Andrea Daelli e Stefano Forbici di BikeUPper, che stanno supportando la cooperativa Paso in questo progetto.