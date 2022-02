Con ‘Brivio che dona’ raccolta benefica il 22 febbraio sul sagrato di San Leonardo

Potranno essere donati prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa oltre che articoli di cancelleria

Sinergia tra la Croce Rossa di Lecco e il gruppo Brivio che dona

BRIVIO – Dai detersivi alla carta igienica, passando a carta, quaderni, matite e pennarelli. E’ quanto verrà raccolto martedì 22 febbraio durante l’appuntamento con la beneficienza promosso sul sagrato della chiesa di San Leonardo dalle 8 alle 12.30. A lanciare l’appello alla generosità è il gruppo Brivio che dona che ha, a sua volta, raccolto il messaggio diffuso dall’area sociale della Croce Rossa di Lecco.

“In particolar modo questa volta verranno raccolti prodotti per l’igiene personale, la pulizia per la casa e articoli di cancelleria per la scuola – puntualizza Ornella Pozzoni -. Siamo consapevoli che è un periodo critico per molti: purtroppo i bisogni delle famiglie già in difficoltà aumentano e per questo anche poco può fare la differenza per le persone veramente bisognose”.