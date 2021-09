Con Brivio che dona raccolta di prodotti per i profughi dell’Afghanistan

Appuntamento martedì mattina davanti al sagrato della chiesa di San Leonardo: iniziativa di Brivio che dona

Verranno raccolti prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa oltre che generi per la prima infanzia

BRIVIO – Prodotti per l’igiene personale, per la pulizia della casa e per la prima infanzia. E’ quanto verrà raccolto martedì 14 settembre sul sagrato della chiesa di San Leonardo a Brivio nell’ambito di un’iniziativa benefica che vede scendere in campo il gruppo Brivio che dona insieme alla Croce Rossa Italiana di Lecco.

La raccolta verrà destinati ai profughi dell’Afghanistan. Sarà possibile portare i prodotti martedì mattina dalle 8.30 alle 12 sul sagrato della chiesa. In particolar modo si raccoglieranno latte prima infanzia, pannolini per bambini, salviettine umidificate, omogeneizzati di carne e frutta, assorbenti donna, shampoo, bagnoschiuma, saponette, dentifricio, carta igienica, sapone liquido, detersivo per piatti, pavimenti e bucato, candeggina e ammoniaca.

“Ringraziamo anticipatamente chi vorrà partecipare e rivolgiamo un sentito ringraziamento a Mila della Cri Lecco” fanno sapere i volontari di Brivio che dona.