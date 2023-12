Con il Premio Costruiamo il futuro 96mila euro a 47 associazioni attive nel sociale

La cerimonia è stata impreziosita dalla presenza del noto cantante Al Bano

Il Premio Costruiamo il futuro è arrivato alla 21esima edizione: al Palazzetto di Merate oggi pomeriggio le premiazioni delle realtà di Lecco e Monza

MERATE – Oltre mille persone hanno preso parte oggi pomeriggio, sabato, alla consegna del premio Costruiamo il futuro con cui sono stati distribuiti ben 96mila euro a 47 associazioni di 32 Comuni tra Lecco e Monza. La cerimonia si è tenuta al Palazzetto dello Sport con ospite d’eccezione il cantante Al Bano, che si è detto lusingato di poter partecipare a un evento la cui cifra distintiva è la solidarietà.

A presentare il lungo pomeriggio Maurizio Lupi, presidente della Fondazione Costruiamo il Futuro che ha ricordato come il premio sia nato proprio a Merate 21 anni fa, facendosi strada, anno dopo anno, grazie alla generosità degli imprenditori del territorio. Coadiuvato da Roberto Cerioli e Alberta Rossi nelle vesti di spalle, Lupi ha voluto subito attribuire il riconoscimento ai volontari storici Piera Perego, della cooperativa Spazio Aperto di Seregno e Franco Villa, storico volontario del Piedibus di Merate, chiamando poi sul palco il presidente del Csi Lecco Giovanni Sala che ha ritirato, insieme alla moglie dell’indimenticato suo predecessore, la targa alla memoria del compianto Ennio Airoldi.

1 di 3

Spazio anche a un applauso per i sindaci, presenti con tanto di fascia tricolore per stare al fianco delle associazioni premiate e alla presidente della provincia di Lecco Alessandra Hofmann che ha ribadito l’importanza di un’iniziativa che dà risalto a chi, nel territorio, si impegna in ambito sociale, culturale e sportivo.

L’obiettivo del premio, che si concretizza con assegni da mille a cinquemila euro e forniture tecnico-sportive, è supportare in modo concreto – grazie al contributo fondamentale di aziende e fondazioni come Grimaldi Onlus e Allianz Umana Mente – il lavoro prezioso delle realtà di piccole e piccolissime dimensioni che ogni giorno si danno da fare per favorire nei fatti integrazione, inclusione e assistenza.

Largo quindi alle premiazioni vere e proprie intervallate da alcuni momenti musicali, tra cui quello in cui Al Bano ha coinvolto ed emozionato tutto il pubblico presente intonando le note delle celebre canzone Felicità.

I riconoscimenti maggiori, da cinquemila euro, sono stati attribuiti a due realtà straordinarie del territorio, una della provincia di Lecco e una di Monza.

La prima è l’associazione Genitori Scuole Cattoliche, Age.Sc, che utilizzerà il contributo per finanziare il progetto “Psicologo nelle scuole”, una figura che ha assunto un ruolo ancora più centrale negli ultimi anni con l’acuirsi delle complessità sorte nel periodo pandemico.

L’altra realtà che ha conquistato l’assegno più cospicuo è L’Aliante, insignita del Premio Speciale IMR Industries – Silvano Galmarini. Questa cooperativa sociale di Seregno fin dal 1995 si occupa di promuovere l’integrazione, l’autonomia, la formazione e, più in generale, il benessere delle persone con disabilità. Grazie al premio di oggi verrà supportata una splendida iniziativa che permetterà di organizzare momenti di svago per i suoi ospiti speciali in modo da creare nuove opportunità di interazione, divertimento e apprendimento.

1 di 8

Il secondo premio di maggiore rilevanza, da quattromila euro, è stato attribuito al Sanfru Basket di Monza, un’associazione che ha dato vita a una bella esperienza di baskin, sport inclusivo che coinvolge allo stesso tempo ragazzi con e senza disabilità.

1 di 3

Gli altri premi in denaro sono stati destinati a piccole grandi realtà del territorio sparse in ben 32 Comuni della Brianza: quattro associazioni sono state premiate con un assegno da tremila euro, trenta associazioni con duemila euro e sette associazioni con mille euro. Altre tre hanno invece ricevuto forniture tecnico-sportive per mille euro l’una.

1 di 4

A prendere parte alla grande festa finale che si è tenuta oggi al Palazzetto Aquamore, oltre ai rappresentanti delle numerose associazioni premiate, c’erano anche Maurizio Colombo, vice presidente del Gruppo Sapio; Valeria Fara, direttrice filiale terzo settore Monza Intesa Sanpaolo; Fabrizio Figini, capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia; Alessandra Hofmann, presidente Provincia di Lecco; Ruggero Redaelli, presidente BCC di Carate Brianza; Maurizio Rota, presidente del Gruppo Esprinet; Giovanni Sala, presidente CSI Lecco e numerosi tra sindaci e assessori dei Comuni di Lecco e Monza Brianza.

1 di 3

Elenco completo associazioni premiate

Contributo 5.000 euro

– PROVINCIA MONZA

L’Aliante Cooperativa Sociale (Seregno) – Sociale

– PROVINCIA LECCO

Associazione Genitori Scuole Cattoliche – Comitato Provincia di Lecco (Lecco) – Sociale

Contributo 4.000 euro

– PROVINCIA MONZA

Sanfru Basket Monza (Monza) – Sport

Contributo 3.000 euro

– PROVINCIA MONZA

Polisportiva Veranese (Verano Brianza) – Sport

Arca Brugherio (Brugherio) – Sport

Csa Agrate Brianza (Agrate Brianza) – Sport

– PROVINCIA LECCO

Montevecchia (Montevecchia) – Sport

Contributo 2.000 euro

– PROVINCIA MONZA

Polisportiva Solaro (Solaro) – Sport

Servizio cani guida dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti (Limbiate) – Sociale

Enjoin Impronte di Felicità (Biassono) – Sociale

Associazione Volontari Ospedalieri Avo Carate Brianza ( Carate Brianza) – Sociale

Associazione Io Corro con Giovanni (Giussano) – Sociale

IL Sorriso dell’Anima – Associazione famiglie e amici di persone disabili (Cesano Maderno) – Sociale

La Mongolfiera (Monza) – Sociale

Equipe2000 (Cesano Maderno) – Sport

Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi (Giussano) – Sport

Polis Sgp II (Seregno) – Sport

Velate Rugby 1981 (Usmate Velate) – Sport

Basket Femminile Biassono – Sport

Ascot Triante Aps (Monza) – Sport

Coro il Rifugio – Città di Seregno (Seregno) – Cultura

Musicamorfosi (Seveso) – Cultura

– PROVINCIA LECCO

Associazione Amici di Claudio (Delebio) – Sociale

Auser Leucum (Lecco) – Sociale

Probabilità (Merate) – Sociale

Anfora Onlus (Calolziocorte) – Sociale

Fondazione Scuola dell’infanzia Dr Luigi e Regina Sironi (Oggiono) – Sociale

Amis di Pumpier de Meraa (Merate) – Sociale

Associazione Volontari Ospedalieri Merate (Merate) – Sociale

Gruppo Ama, insieme con amicizia – Il Grappolo (Robbiate) – Sociale

Gruppo Sportivo Oratori V Uniti (Valgreghentino) – Sport

Lecco Alta (Lecco) – Sport

Polisportiva di Esino Lario (Esino Lario) – Sport

Giocosport Barzanò (Barzanò) – Sport

Fcd Merate (Merate) – Sport

Polisportiva Dilettantistica Merate (Merate) – Sport

Scuola di Musica “San Francesco” (Merate) – Cultura

Contributo 1.000 euro

– PROVINCIA MONZA

Un Palcoscenico per i Ragazzi (Bellusco) – Cultura

Circolo Tennis Carate Brianza (Carate) – Sport

– PROVINCIA LECCO

Saints Pagnano (Merate) – Sport

Centro di Rieducazione Equestre Pegaso Brianza (Barzago) – Sport

I bagai di binari (Cernusco Lombardone) – Cultura

Comitato Teca (Bosisio Parini) – Cultura

Rifugio (Sirtori) – Cultura

Fornitura tecnico-sportiva da 1.000 euro

– PROVINCIA MONZA

Scherma Desio Monza Brianza (Desio)

– PROVINCIA LECCO

San Marcellino Lecco (Imbersago)

Rhinos Robbiate (Robbiate)

GALLERIA FOTOGRAFICA