Con il Rotary Merate Brianza un tablet per sentirsi meno soli

Il Club brianzolo ha donato dieci tablet a due Rsa del territorio

“Strumenti fondamentali per mantenere i contatti in questi mesi caratterizzati dall’emergenza Covid”

MERATE – Dieci tablet donati a due Rsa del territorio per fare in modo che gli anziani si sentano meno soli in questi mesi caratterizzati dall’emergenza Covid. E’ la bella iniziativa targata Rotary Club Merate Brianza che ha donato i dispositivi elettronici alla Casa Gesù Maestro di Cinisello Balsamo e alla comunità alloggio per anziani Hotel Adda di Paderno D’Adda.

“Già durante la prima emergenza sanitaria della primavera scorsa, il Rotary Club Merate Brianza si era impegnato in prima linea nella lotta contro il Covid 19, aiutando le autorità sanitarie nel comunicare informazioni salvavita, donando attrezzature e dispositivi individuali a ospedali e strutture per anziani” fanno sapere dal club brianzolo, i cui soci sono stati da subito colpiti dalla profonda solitudine dei malati negli ospedali e degli anziani nelle Rsa.

“Quella contro la solitudine è una battaglia combattuta anche dal personale che ha potuto fare ben poco per lenire la sofferenza psicologica di pazienti, anziani e famigliari, isolati gli uni dagli altri, senza possibilità di alcun contatto. Moltissimi operatori sanitari, soprattutto coloro che pongono al centro della propria azione la cura nella relazione, con empatia e condivisione, hanno messo in campo tutte le loro energie professionali e umane per “essere prossimi” agli anziani: sostituire gli affetti più cari, le relazioni figliali e affettive costruite nel corso di una vita intera però non è possibile, nonostante tutto l’impegno profuso gli anziani, separati dai propri famigliari, hanno sofferto prima di tutto per la solitudine”.

Da qui la strategicità di poter effettuare delle semplici telefonate quotidiane i familiari. “Il telefono, ma soprattutto lo smartphone o il tablet, che consentono una videochiamata, rappresentano il massimo conforto anche per i familiari che, pur non potendo far visita ai propri cari, hanno la possibilità di vederli e farsi vedere per mantenere vivo un legame affettivo bruscamente interrotto dalla pandemia. In occasione della nuova emergenza sanitaria il Rotary Club Merate Brianza si è pertanto attivato per dotare alcune Rsa di tablet per consentire le videochiamate dei ricoverati ai loro familiari e amici, per mantenere il legame con il mondo esterno da cui hanno dovuto allontanarsi, per trarre e dare conforto non solo dalle parole, ma anche dai volti delle persone care”.

L’utilizzo dei supporti tecnologici consente inoltre di personalizzare e moltiplicare all’infinito le attività educative e di animazione, offrendo molteplici possibilità di utilizzo agli Educatori e agli Psicologi: film, arte, musica, giochi logici, enigmistica, notizie, ricette, storia, geografia, letture, tradizioni, poesia e tutto ciò che la tecnologia può offrire sono disponibili e fruibili con un semplice “click”.

La prima fase del progetto, la consegna dei Tablet alle RSA Casa Gesù Maestro di Cinisello Balsamo e Comunità Alloggio per Anziani Hotel Adda è avvenuta in questi giorni, nel corso di una serata conviviale online.

La serata, condotta dalla presidente del Rotary Merate Brianza, Francesca Perrot, ha visto la partecipazione di Vincenza Scaccabarozzi, direttore della RSA Casa Gesù Maestro insieme a Mia Brighi, educatrice della RSA di Cinisello e di Danilo Stagi, Direttore di Hotel Adda insieme a Martina Travisani, la psicologa della Comunità alloggio di Paderno d’Adda, ascoltati con vivo interesse da un gruppo numeroso di Soci del Club meratese.

L’azione del Rotary Merate Brianza però non si fermerà qui: valutata l’efficacia di tale intervento si pensa già alla possibilità di estenderlo donando altri tablet ad altre strutture RSA o Ospedaliere.