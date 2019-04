Tre nuovi appuntamenti con Iterfestival, la manifestazione promossa dal Consorzio Villa Greppi

A Viganò domenica pomeriggio l’incontro con Sossi, regista e storico del cinema

SIRTORI- Da Francesca Diotallevi con il suo “Dai tuoi occhi solamente” all’incontro con il regista di documentari e storico del cinema Tiziano Sossi, passando per il pomeriggio in compagnia di Roberto Manzo, autore di “Chi ha ucciso Marco Pantani” nonché ultimo avvocato del noto ciclista italiano. Continua Iterfestival, il festival letterario promosso dal Consorzio Brianteo Villa Greppi con la collaborazione di Lo Sciame Libri di Arcore. Tre gli ospiti attesi dal 5 al 7 aprile, che andranno ad infoltire il numero di grandi scrittori già arrivati in Brianza grazie al festival, da Paolo Rumiz ad Alessandro Robecchi.

Venerdì 5 aprile serata con Francesca Diotallevi

Si parte venerdì 5 aprile con l’appuntamento in programma allo spazio “Lea Garofalo” di Villa Borgia a Usmate Velate. Alle 21 a presentazione di “Dai tuoi occhi solamente” di Francesca Diotallevi.

Un romanzo, questo, che racconta la vita di una delle grandi artiste invisibili del XX secolo: si tratta di Vivian Maier, tata newyorkese nata nel 1926 e che nel corso della sua vita ha scattato centinaia di migliaia di fotografie, senza mai mostrarle a nessuno. Vivian è vissuta nell’ombra, silenziosa figura nascosta dietro la Rolleiflex, bambina e poi donna in fuga dai sentimenti, dalle emozioni, ma anche da quel talento che non ha mai creduto di possedere.

Sabato 6 aprile tappa a Sirtori

Si fa tappa a Sirtori, invece, sabato 6 aprile alle 17, quando ospite di iterfestival sarà, nell’aula magna Niso Fumagalli, Roberto Manzo, ultimo avvocato di Marco Pantani. Autore di “Chi ha ucciso Marco Pantani”, Manzo firma un libro che egli stesso reputa necessario, non solo perché Pantani è stato il campione che negli anni Novanta ha incendiato l’entusiasmo delle folle, ma anche perché è stato assolto da tutti i procedimenti giudiziari contro di lui. Punto di vista dell’autore, quindi, quello privilegiato dell’avvocato di fiducia: un uomo che ha avuto modo di consultare i documenti, dormire con loro, odiarli, leggerli e rileggerli, e infine servirsene nei processi.

Domenica 7 aprile incontro a Viganò

Infine, l’appuntamento fissato per domenica 7 aprile alle 17, quando la sala civica (piazza Don Gaffuri 1) di Viganò ospita Tiziano Sossi, regista di documentari, storico del cinema e protagonista, qui, di un evento dal titolo “Tra cinema e cabaret. Conversazioni 1986-2000″.

Durante l’incontro Sossi parlerà delle conversazioni veraci avute con personalità quali Diego Abatantuono, Giorgio Albertazzi, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi. Non solo, ma sarà possibile ascoltare l’audio originale di brevi pezzi di interviste. Per aggiornamenti: www.villagreppi.it