Con la raccolta fondi per gli ospedali ora acquistati 20 ventilatori

Secondo acquisto grazie alle donazioni in favore degli ospedali di Lecco e Merate

Fondazione Comunitaria del Lecchese compra 20 ventilatori per la respirazione

LECCO – Prosegue la raccolta fondi a sostegno dei presidi ospedalieri di Lecco e Merate per l’emergenza Coronavirus e la bella notizia di oggi è il secondo ordine di acquisto effettuato dalla Fondazione Comunitaria del lecchese su indicazione dell’ASST.

Si tratta di 20 ventilatori extraospedalieri, dal costo complessivo di 105 mila euro.

Nei giorni scorsi, inoltre, la Fondazione comunitaria del Lecchese ha provveduto all’acquisto, con risorse proprie, di 10 scanner per misurazione temperatura, che sono stati forniti alle forze dell’ordine del nostro territorio

Il primo ordine

Questi ultimi acquisti seguono a distanza di pochi giorni il primo ordine effettuato sempre grazie alle cospicue donazioni ricevute dai cittadini, per complessivi 950.000 euro.

Gli acquisti si riferiscono ad interventi per emergenza Covid19, riguardano i presidi ospedalieri di Lecco e Merate e verranno utilizzati nei reparti di cura del coronavirus, quali: rianimazione, terapie intensive e reparti di infettivologia:

n. 3 Defibrillatore

n. 2 Ecografo

n. 2 Elettrocardiografi

n. 25 Letto elettrico

n. 1 Letto elettromeccanico per terapia intensiva

n. 20 Monitor

n. 5 Monitor cardio respiratori

n. 1 Monitor fetale

n. 2 Monitor spot check

n. 45 Pompa a siringa

n. 1000 Schede tv e cuffie per i pazienti Covid19 (per alleviare la degenza in assenza di contatti con parenti)

n. 1 Portatile radiologico

Continuare a donare

La Fondazione invita tutti i cittadini, le aziende e le istituzioni a continuare nel sostegno alla campagna “Aiutiamoci”. Al fine di una più snella gestione delle donazioni, si suggeriscono le seguenti modalità:

DONAZIONI DI IMPORTI SUPERIORI A 50 EURO

Bonifico bancario intestato a Fondazione comunitaria del Lecchese:

presso Intesa Sanpaolo IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

presso Banca della Valsassina IBAN:IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Causale: AIUTIAMOCI

Le donazioni effettuate con bonifico bancario daranno diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. Informazioni complete sul sito www.fondazionelecco.org – alle voci “come donare” e “modulistica/consenso dati donatore”.

DONAZIONI DI IMPORTI INFERIORI A 50 EURO

Attraverso la piattaforma GoFundMe al seguente indirizzo:

https://www.gofundme.com/f/aiutiamoci-emergenza-coronavirus-lecco

Questa raccolta è stata lanciata dal blog “La tenda in salotto” ed il ricavato confluirà interamente nella campagna “Aiutiamoci”. Questo ultimo tipo di donazione non dà diritto ai benefici fiscali previsti dalla normativa.